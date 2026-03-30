Cezaevinden izinli çıkan şahıs iki saat içerisinde 2 kez alkollü yakalandı

Kayseri’nin Talas ilçesinde cezaevinden izinli çıkan şahıs, iki saat içerisinde 2 kez alkollü yakalandı.

Cezaevinden izinli çıkan şahıs iki saat içerisinde 2 kez alkollü yakalandı

Kayseri’nin Talas ilçesinde cezaevinden izinli çıkan şahıs, iki saat içerisinde 2 kez alkollü yakalandı. Üst üste alkollü yakalanan şahsa 275 bin TL idari para cezası yazılarak ehliyetine 2 yıl 6 ay süreyle el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Atatürk Bulvarı üzerinde uygulama yapan ekipler plakası öğrenilemeyen U.E. yönetimindeki aracı durdurdu. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen U.E.’nin alkollü olduğu belirlendi. Şahsa ‘alkollü araç kullanmak’ suçundan 25 bin TL para cezası uygulanırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Öte yandan, yine Talas ilçesine bağlı Han Mahallesi Erhan Caddesi üzerinde polis ekiplerin şüphesi üzerine 38 HD 678 plakalı otomobil durduruldu. Kontrollerde sürücünün iki saat önce ‘alkollü araç kullanmak’ suçundan işlem yapılan U.E. olduğu belirlendi. Trafik ekipleri tarafından yapılan incelemelerde alkollü olduğu anlaşılan U.E.’ye ikinci kez ‘alkollü araç kullanmak’ suçundan 50 bin TL, ‘sürücü belgesine el konulduğu halde araç kullanmak’ suçundan 200 bin TL olmak üzere toplamda 250 bin TL para cezası yazılarak, ehliyetine 2 yıl daha el konuldu.

İki kez alkollü yakalanan U.E.’ye toplamda 275 bin TL idari para cezası uygulanarak, ehliyetine 2 yıl 6 ay süreyle el konuldu. Ayrıca U.E. hakkında ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan adli işlem başlatıldı.

Cezaevinden izinli çıkan şahıs iki saat içerisinde 2 kez alkollü yakalandı 1

Cezaevinden izinli çıkan şahıs iki saat içerisinde 2 kez alkollü yakalandı 2

Cezaevinden izinli çıkan şahıs iki saat içerisinde 2 kez alkollü yakalandı 3

Cezaevinden izinli çıkan şahıs iki saat içerisinde 2 kez alkollü yakalandı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

