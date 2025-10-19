HABER

Cezaevinden kaçıp dehşet saçtı: Biri uzman çavuş 2 kişiyi katletti, 7 kişiyi yaraladı! Edremit'teki saldırının detayları belli oldu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşanan korkunç saldırının detayları belli oldu. Uzman Çavuş Kemal Ekri'yi ve avukat Göktuğ Çalık'ı öldüren, araç gasbeden ve 2'si polis 7 kişiyi yaralayan saldırganın cinayet hükümlüsü ve cezaevi firarisi Mustafa Emlik olduğu belirlendi. Emlik polisle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildi. Saldırganın yolda yürüyen kadınlar ile girdiği bir marketin sahibine ateş açtığı görüntüler de ortaya çıktı. Uzman Çavuş Ekri'nin Suriye'de 7 yıl görev yaptığı belirtildi.

Edremit'te dün gece 23.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi’nde bir aracın önü kesilip gasbedildiği ve silah kullanıldığı yönünde ihbar yapıldı. Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, 19’uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı emrinde görevli Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin tabancayla öldürüldüğünü, 46 AHZ 090 plakalı otomobilinin de gasbedildiğini tespit etti.

Cezaevinden kaçıp dehşet saçtı: Biri uzman çavuş 2 kişiyi katletti, 7 kişiyi yaraladı! Edremit teki saldırının detayları belli oldu 1

KAÇARKEN DEHŞET SAÇTI

Şüpheli Mustafa Emlik, gasbettiği otomobille kaçarken yolda Volkan Özalp'i de tabancayla boynundan yaralayıp, uzaklaştı. Emlik, Akçay Kavşağı’ndan Güre yönüne dönmek isterken kırmızı ışıkta önünde duran bir araca ateş etti.

Cezaevinden kaçıp dehşet saçtı: Biri uzman çavuş 2 kişiyi katletti, 7 kişiyi yaraladı! Edremit teki saldırının detayları belli oldu 2
Ardından Güre yönüne doğru kaçmaya devam eden Emlik, burada Doğan Can ve Ramazan Özbek'i tabancayla yaraladı. Akçay Mahallesi yönüne giden Emlik, burada da evin önündeki Göktuğ Çalık'ı ateş edip, öldürdü, Melih Nergis'i ise yaraladı. Emlik, daha sonra geçtiği Ulu Önder Atatürk Caddesi'nde de Rukiye Karakaya'yı yaraladı.

Cezaevinden kaçıp dehşet saçtı: Biri uzman çavuş 2 kişiyi katletti, 7 kişiyi yaraladı! Edremit teki saldırının detayları belli oldu 3

POLİSLERLE ÇATIŞTI

Polis ekipleri, şüpheliyi sıcak takibe aldı. Edremit ilçe merkezine kadar süren takibin ardından polis ekipleriyle şüpheli arasında çatışma çıktı. Çatışmada polis memurları İbrahim Gül sağ ayağından, Ümit Işık ise karnından yaralandı, saldırgan Emlik ise vurularak öldürüldü.

Cezaevinden kaçıp dehşet saçtı: Biri uzman çavuş 2 kişiyi katletti, 7 kişiyi yaraladı! Edremit teki saldırının detayları belli oldu 4

2'si polis toplam 7 yaralı çevre hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Cezaevinden kaçıp dehşet saçtı: Biri uzman çavuş 2 kişiyi katletti, 7 kişiyi yaraladı! Edremit teki saldırının detayları belli oldu 5

SALDIRGAN CEZAEVİ FİRARİSİ

Saldırgan Mustafa Emlik'in cinayet suçundan yattığı kapalı cezaevinden bir süre önce nakledildiği açık cezaevinden kaçtığı ve firari olarak arandığı ortaya çıktı.

Cezaevinden kaçıp dehşet saçtı: Biri uzman çavuş 2 kişiyi katletti, 7 kişiyi yaraladı! Edremit teki saldırının detayları belli oldu 6

VALİ USTAOĞLU: OLAYLA İLGİLİ 2 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİ

Bölgede yaptığı incelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "Yaşanan üzüntü verici olaydan dolayı vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Olayla ilgili olarak Edremit Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturmayı başlatmış, 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Tekrar hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.

Cezaevinden kaçıp dehşet saçtı: Biri uzman çavuş 2 kişiyi katletti, 7 kişiyi yaraladı! Edremit teki saldırının detayları belli oldu 7

7 YIL SURİYE GÖREV YAPTI

Cezaevi firarisi Mustafa Emlik'in (36) otomobilini gasbedip tabancayla vurduğu Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin (29) Suriye'de 7 yıl görev yaptığı ve terör örgütlerine karşı sınır ötesi operasyonlara katıldığı belirtildi. Biri kız, 4 kardeşin en büyüğü olan Kemal Ekri'nin, 30 Eylül'de birliği ile birlikte görevli olduğu Edremit 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı’na döndüğü ifade edildi.

Cezaevinden kaçıp dehşet saçtı: Biri uzman çavuş 2 kişiyi katletti, 7 kişiyi yaraladı! Edremit teki saldırının detayları belli oldu 8

KARDEŞİNİN DÜĞÜNÜNE KATILMIŞ

Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin, erkek kardeşi Salih Ekri'nin 4 Ekim'de Ankara'da yapılan düğününe katıldığı, ardından da Edremit'teki birliğine geri döndüğü bildirildi. Kemal Ekri'nin cenazesinin, Ankara Etimesgut Elvanköy Şehitliği'nde toprağa verileceği belirtildi.

AVUKAT ÇALIK'I DA ÖLDÜRDÜ

Saldırgan Mustafa Emlik’in evinin önünde tabancayla vurarak öldürdüğü Göktuğ Çalık'ın ise avukatlık yaptığı bildirildi.

Cezaevinden kaçıp dehşet saçtı: Biri uzman çavuş 2 kişiyi katletti, 7 kişiyi yaraladı! Edremit teki saldırının detayları belli oldu 9

SEBEPSİZCE MARKETE GİDİP İŞLETMECİYİ VURMUŞ

Öte yandan saldırgan Mustafa Emlik'in yaraladığı Ramazan Özbek'in (29) Güre’de market işletmecisi olduğu kaydedildi. Saldırganın, Özbek’in iş yerine girip sebepsizce vurduğu bildirildi.

Cezaevinden kaçıp dehşet saçtı: Biri uzman çavuş 2 kişiyi katletti, 7 kişiyi yaraladı! Edremit teki saldırının detayları belli oldu 10

Saldırganın bu sırada alışveriş için markete geçen küçük yaştaki bir çocuğu da hedef aldığı, ancak korkup kaçınca kurtulduğu belirtildi. Saldırganın marketten herhangi bir şey almadığı da ifade edildi.

Cezaevinden kaçıp dehşet saçtı: Biri uzman çavuş 2 kişiyi katletti, 7 kişiyi yaraladı! Edremit teki saldırının detayları belli oldu 11

ADRES SORMA BAHANESİYLE KADINI VURDUĞU AN KAMERADA

Saldırgan Mustafa Emlik'in Ulu Önder Atatürk Caddesi'nde gasbettiği otomobille yolda yürüyen 2 kadının yanına adres sorma bahanesiyle yaklaştığı, tabanca ile ateş açıp Rukiye Karakaya'yı da yaraladığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)

Cezaevinden kaçıp dehşet saçtı: Biri uzman çavuş 2 kişiyi katletti, 7 kişiyi yaraladı! Edremit teki saldırının detayları belli oldu 12

