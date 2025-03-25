HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cezaevinden villaya kaçtı! Duvardan atladılar: Bir ilin konuştuğu katil böyle yakalandı

Cezaevinden villaya kaçtı! Duvardan atladılar: Bir ilin konuştuğu katil böyle yakalandı

25.03.2025 12:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da 'tasarlayarak öldürme' suçundan hükümlü firari Abdullah Çokkaynar'ın yakalandığı operasyondan hareketli görüntüler geldi. Cezaevinden izinli çıkıp geri dönmeyen Çokkaynar villada saklanırken yakalandı. Polisler villaya bahçenin metrelerce yükseklikteki duvarından atlayarak girdi.

Cezaevinden villaya kaçtı! Duvardan atladılar: Bir ilin konuştuğu katil böyle yakalandı

Konya firari Abdullah Çokkaynar'ın yakalandığı operasyonu konuşuyor. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 4 ay önce hükümlü olduğu açık cezaevinden izinli çıktıktan sonra dönmeyip firar eden ve hakkında 'Tasarlayarak öldürme' suçlarından müebbet ve 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Abdullah Çokkaynar'ın bulunması için çalışma başlattı.

627009_KONYA’DA-4-AY-ONCE-CEZAEVINDEN-FIRAR-EDE

POLİSLER VİLLANIN BAHÇE DUVARINDAN ATLADI

Polis, yakalanmamak için sürekli adres değiştiren Çokkaynar'ın, Kozağaç Mahallesi Bilgehan Sokak'ta oğluna ait villada saklandığını belirledi. Gerçekleştirilen operasyonda, 3 metre yüksekliğinde bahçe duvarından atlayıp villaya giren polis, şüpheli Çokkaynar'ı yakaladı.

627010_KONYA’DA-4-AY-ONCE-CEZAEVINDEN-FIRAR-EDE

Abdullah Çokkaynar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

627011_KONYA’DA-4-AY-ONCE-CEZAEVINDEN-FIRAR-EDE

Eğitim-Sen'e soruşturma başlatıldı! Eğitim-Sen'e soruşturma başlatıldı!
Dehşet anları! Sinsice takip edip, kadını yumruklayıp taciz etti Dehşet anları! Sinsice takip edip, kadını yumruklayıp taciz etti

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
Ankara'da gösteri yasağı o tarihe kadar uzatıldı!Ankara'da gösteri yasağı o tarihe kadar uzatıldı!
Esenyurt'taki uyuşturucu alışverişi 'Pes' dedirttiEsenyurt'taki uyuşturucu alışverişi 'Pes' dedirtti
Anahtar Kelimeler:
polis firari villa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu'ndan, Erdoğan ve ailesine yapılan hakarete tepki

İmamoğlu'ndan, Erdoğan ve ailesine yapılan hakarete tepki

Piyasalarda 2 Nisan alarmı! Trump 'Kurtuluş Günü' olacak diye duyurdu

Piyasalarda 2 Nisan alarmı! Trump 'Kurtuluş Günü' olacak diye duyurdu

Emeklilere fiyatını 1 TL yaptı! Israr etseler de daha fazlasını almadı

Emeklilere fiyatını 1 TL yaptı! Israr etseler de daha fazlasını almadı

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadeye çağrıldı! Gündem: Kongre soruşturması

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadeye çağrıldı! Gündem: Kongre soruşturması

İftar menüsü, koğuş şartları... Cezaevinden ilk kare! "Aynı kıyafetlerle..."

İftar menüsü, koğuş şartları... Cezaevinden ilk kare! "Aynı kıyafetlerle..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakarete tepki yağıyor! Bakanlar, siyasiler, RTÜK... Peş peşe açıklamalar geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine hakarete tepki yağıyor! Bakanlar, siyasiler, RTÜK... Peş peşe açıklamalar geliyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.