Cezayir üzerinden geliyor: Hava sıcaklığı 20 derecenin üzerine çıkacak! 3 güne dikkat!

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Önümüzdeki günlerde lodosun da etkisiyle sıcaklıkların 5-6 derece daha yükselmesi bekleniyor. İşte il il hava durumu tahminleri...

Cezayir üzerinden geliyor: Hava sıcaklığı 20 derecenin üzerine çıkacak! 3 güne dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

Hava sıcaklığının Cezayir üzerinden esen lodosun da etkisiyle ülke genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, haftalık hava tahmini raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sıcaklıkların kasım ayına göre 5-6 derece üzerinde seyredeceğini dile getiren Çalışkan, "İstanbul'un kasım ayı ortalama sıcaklığı 16 dereceyken 20 derecenin üzerine çıkacak. Özellikle perşembe, cuma, cumartesi daha sıcak bir hava olacak." dedi.

Cezayir üzerinden geliyor: Hava sıcaklığı 20 derecenin üzerine çıkacak! 3 güne dikkat! 1

Ilık ve kurak bir hafta olacağına işaret eden Çalışkan, lodosun baş ağrısı gibi çeşitli rahatsızlıklara neden olabileceğini de dile getirdi.

Hafta ortasında çöl tozu yoğunluğunun da Türkiye'de artacağını ifade eden Çalışkan, "Bu da hava kirliliği artışına neden olacaktır." ifadelerini kullandı.

Çalışkan, su tasarrufu konusunda da uyarılardan bulunarak "Aralık, ocak, şubat yağışları da yetersiz kalabilir. Suyu dikkatli kullanmaya dikkat etmemiz gerekiyor." dedi.

Cezayir üzerinden geliyor: Hava sıcaklığı 20 derecenin üzerine çıkacak! 3 güne dikkat! 2

3 GÜNE DİKKAT!

İstanbul'un kasım ayı ortalama sıcaklığı 16 derece olarak ölçülürken bu sayı 20 derecenin üzerine çıkacak. Özellikle perşembe, cuma, cumartesi günü daha sıcak bir hava bekleniyor.

