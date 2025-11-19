HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Cezayir, Vietnam ile ilişkilerini "stratejik ortaklık" seviyesine yükselttiğini açıkladı

Cezayir, Vietnam ile ikili ilişkilerin seviyesini "stratejik ortaklık" düzeyine yükselttiğini ve iki ülke arasında yeni işbirliği alanlarının kurulduğunu açıkladı.

Cezayir, Vietnam ile ilişkilerini "stratejik ortaklık" seviyesine yükselttiğini açıkladı

Cezayir resmi haber ajansı APS, Cezayir Başbakanı Seyfi Garib'in başkent Cezayir’e üç günlük resmi ziyarette bulunan Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile yaptığı genişletilmiş görüşme sonucunda, iki ülkenin "stratejik ortaklık kurması" konusunda anlaştığını açıkladı.

Garib, Vietnam ile yapılan stratejik ortaklığın, "siyasi, askeri, güvenlik, ekonomik, teknik, bilimsel ve kültürel alanlarda mevcut tüm iş birliği fırsatlarını değerlendirmeye yönelik ortak stratejik vizyonun bir sonucu" olduğunu belirtti.

Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ise ülkesinin Cezayir ile uzun vadeli bir stratejik ortaklık beklentisine dikkati çekerek, "Bağımsızlık ve özgürlüğümüzü kazanmamızın üzerinden 60 yıldan fazla bir süre geçti. Artık bu temeli kalkınma ve refah dönemiyle değerlendirmenin zamanı." ifadelerini kullandı.

İki liderin, ekonomi, kültür, bilim ve tarım alanlarında ilişkilerin güçlendirilmesi ve iki ülke arasında ticaret anlaşmasına yönelik müzakerelerin hızlandırılması konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

Görüşmelerin ardından taraflar arasında 7 farklı anlaşmanın imzalandığı, bu anlaşmaların konut, şehircilik, eğitim, yükseköğrenim, ikili ticaret ve iki ülke arasındaki borçların yanı sıra ticaret ve sanayi odaları arasındaki işbirliğine ilişkin olduğu kaydedildi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aniden fenalaşarak yere yığıldı: 17 yaşındaki genç kurtarılamadıAniden fenalaşarak yere yığıldı: 17 yaşındaki genç kurtarılamadı
Almanya'dan İstanbul'a fuar için gelmişti! Fatih'te kaldığı otelde rahatsızlanarak hayatını kaybettiAlmanya'dan İstanbul'a fuar için gelmişti! Fatih'te kaldığı otelde rahatsızlanarak hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Cezayir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kompresörlü işkencede acı haber... Çocuk işçi hayatını kaybetti

Kompresörlü işkencede acı haber... Çocuk işçi hayatını kaybetti

Gülerek üfledi, ağlayarak ayrıldı... Ehliyeti iptal edildi

Gülerek üfledi, ağlayarak ayrıldı... Ehliyeti iptal edildi

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Dolandırıcıyı ifşa edip, röportaj yaptılar... Pişkinliği 'pes' dedirtti

Dolandırıcıyı ifşa edip, röportaj yaptılar... Pişkinliği 'pes' dedirtti

'Zam şampiyonu olacak' Memur emeklisi için 'Daha fazla zam' detayı 'İlk defa olacak'

'Zam şampiyonu olacak' Memur emeklisi için 'Daha fazla zam' detayı 'İlk defa olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.