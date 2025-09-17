HABER

Charlie Kirk'ün katil zanlısı Tyler Robinson hakim karşısında! İdam talebini duyunca...

ABD'nin Utah eyaletinde savcılar, suikast sonucu öldürülen sağcı aktivist Charlie Kirk'ün katil zanlısı Tyler Robinson için idam cezası talebinde bulunacaklarını açıkladı. Tyler Robinson Utah eyaletinde ilk kez hakim karşısına çıktı. Robinson’un, hakkındaki suçlamaları dinlerken sergilediği sakin tavır dikkat çekti.

ABD'nin Utah County Bölge Savcısı Jeff Gray, düzenlediği basın toplantısında, Kirk'ü öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Robinson'a yönelik resmi suçlamaları kamuoyuyla paylaştı.

Gray, Kirk'ün katil zanlısı Robinson'un kasten ve bilerek adam öldürmekten "ağır cinayet" ile suçlandığını, ayrıca yaralamaya yönelik silah kullanma ve adaleti engelleme suçlarıyla yargılanacağını açıkladı.

Başsavcı Gray, Robinson hakkında idam cezası talep ettiklerini, bu kararı ciddiyetle düşünerek aldıklarını ve zanlının kefalet hakkı olmadan yargılama boyunca tutuklu kalmaya devam edeceğini belirtti.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Tyler Robinson Utah eyaletinin Provo kentindeki Dördüncü Bölge Adliyesi’nde düzenlenen duruşmada ilk kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya çevrimiçi olarak katılan Robinson’un görüntüsü, salona kurulan ekrandan mahkemeye yansıtıldı. Kendine zarar vermesini önlemeyi amaçlayan yeşil koruyucu bir yelek giydiği görülen Robinson, Yargıç Tony Graf’ın "Adınızı söylebilir misiniz" sorusuna, "Tyler James Robinson" yanıtını verdi. Robinson’a susma hakkının bulunduğunu hatırlatan Yargıç Graf, "Bugün mahkemede söyleyeceğiniz her şey aleyhinize kullanılabilir" diyerek mahkemenin Robinson’un anayasal haklarını korumak istediğini vurguladı.

EŞİ İÇİN KORUMA TALEP EDİLDİ

Utah County Savcısı Chad Grunander, duruşmada Charlie Kirk’ün eşi Erika Kirk adına bir koruma talebinde bulunurken, Yargıç Graf talebin kabul edildiğini söyledi.

İDAM TALEBİNİ SAKİN KARŞILADI!

Savcı Grunander’in davada idam cezası talep edeceklerini ifade etmesinin ardından, Yargıç Graf Robinson’a yöneltilen suçlamaları okudu. Robinson’un hakkındaki suçlamaları dinlerken sakin bir tavır takınması dikkat çekti.

SONRAKİ DURUŞMA 29 EYLÜL'DE

Utah County’yi temsilen duruşmaya katılan Avukat Greg Skordas ise Robinson’un henüz bir avukatının bulunmadığını, ancak sonraki duruşmaya dek kendisine bir yasal temsilci sağlanacağını ifade etti. Yargıç Graf, Robinson’un gelirinin düşük olması nedeniyle yasal yardım kriterlerini karşıladığını belirterek bu imkandan yararlanabileceğini söyledi. Mahkeme, bir sonraki duruşmanın 29 Eylül’de yapılmasına karar verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte silahlı saldırıya uğramış, hayatını kaybetmişti.

AİLESİNİN İHBARIYLA YAKALANMIŞTI

Cinayet zanlısı Tyler Robinson, ailesinin ihbarıyla gözaltına alınmıştı. Robinson, "ağır cinayet" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kirk'ün ölümünün ardından sosyal medyadaki paylaşımlarında saldırıyla alay eden veya saldırıyı kutlayan bazı pilotlar, sağlık çalışanları, öğretmenler ve bir Gizli Servis personelinin işten çıkarıldığı belirtilmişti.Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

