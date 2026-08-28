ChatGPT’de geçici sohbetler artık sonradan kaydedilebilecek

OpenAI, kullanıcıların geri bildirimleri doğrultusunda ChatGPT’nin Geçici Sohbet özelliğinde değişikliklere gitti. Geçici Sohbetler, artık kullanıcı isterse kişiselleştirilebilecek ve sonradan sohbet geçmişine eklenebilecek.
Yeni düzenlemeyle birlikte kullanıcılar, Geçici Sohbetlerini mevcut anıları, özel talimatları ve eklentileriyle kişiselleştirebilecek.
OpenAI ayrıca kullanıcıların, başlangıçta geçici olarak açtıkları ancak daha sonra saklamak istedikleri sohbetleri geçmişlerine kaydetmelerine imkan tanıyor. Şirket, bazı Geçici Sohbetlerin sonradan saklanmaya değer hale gelebildiğine ilişkin kullanıcı geri bildirimi aldığını belirtiyor.
Bu görüşmeler yeni anılar oluşturmayacak ve kullanıcı sohbeti özellikle kaydetmediği sürece ChatGPT’nin kenar çubuğundaki sohbet geçmişinde görünmeyecek.
Böylece Geçici Sohbetler, gerektiğinde kişiselleştirilebilen ve sonradan saklanabilen bir yapıya kavuşmuş oluyor.
We heard your feedback that sometimes a Temporary chat becomes something worth saving.— ChatGPT (@ChatGPT) August 27, 2026
Now you can choose to personalize a Temporary chat with your existing memories, custom instructions, and plugins—and save it to your history if you want to keep it.
Temporary Chats don't… pic.twitter.com/zNy7298vbg
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