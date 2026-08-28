ChatGPT’de geçici sohbetler artık sonradan kaydedilebilecek

OpenAI, kullanıcıların geri bildirimleri doğrultusunda ChatGPT’nin Geçici Sohbet özelliğinde değişikliklere gitti. Geçici Sohbetler, artık kullanıcı isterse kişiselleştirilebilecek ve sonradan sohbet geçmişine eklenebilecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte kullanıcılar, Geçici Sohbetlerini mevcut anıları, özel talimatları ve eklentileriyle kişiselleştirebilecek.

GERİ BİLDİRİMLER DİKKATE ALINDI

OpenAI ayrıca kullanıcıların, başlangıçta geçici olarak açtıkları ancak daha sonra saklamak istedikleri sohbetleri geçmişlerine kaydetmelerine imkan tanıyor. Şirket, bazı Geçici Sohbetlerin sonradan saklanmaya değer hale gelebildiğine ilişkin kullanıcı geri bildirimi aldığını belirtiyor.

Bu görüşmeler yeni anılar oluşturmayacak ve kullanıcı sohbeti özellikle kaydetmediği sürece ChatGPT’nin kenar çubuğundaki sohbet geçmişinde görünmeyecek.

Böylece Geçici Sohbetler, gerektiğinde kişiselleştirilebilen ve sonradan saklanabilen bir yapıya kavuşmuş oluyor.