ChatGPT erişim sorunu: ChatGPT çöktü mü, neden çalışmıyor? OpenAI açıklama yaptı mı? 10 Haziran 2025 son durum

ChatGPT’ye, sabah saatlerinden itibaren erişmeye çalışan kullanıcılar, sorularına yanıt alamadı. Downdetector platformuna yansıyan bildirimlere göre, saat 12.00’den itibaren binlerce kullanıcı bağlantı sorunları bildirdi. Mobil uygulama ve web sürümünde yaşanan aksaklıklar, özellikle “hizmet şu anda kullanılamıyor” veya “çok fazla istek” gibi hatalarla kendini gösterdi. Sosyal medyada kullanıcılar, uygulamaya erişemediklerini ve yapay zekanın yanıt vermediğini paylaşarak tepkilerini dile getirdi.

OPENAI’DEN AÇIKLAMA VAR MI?

OpenAI, resmi kanallarından yaptığı kısa bir açıklamada, sorunun farkında olduklarını ve teknik ekiplerin çözüm için çalıştığını belirtti. Ancak, kesintinin neden kaynaklandığına dair detaylı bir bilgi henüz paylaşılmadı.

ChatGPT’nin yanı sıra, OpenAI’nin diğer hizmetlerinde de benzer sorunlar rapor edildi. Kullanıcılar, sorunun ne zaman çözüleceğine dair net bir zaman çizelgesi bekliyor.

CHATGPT’NİN POPÜLERLİĞİ VE ÖZELLİKLERİ

ChatGPT, doğal dil işleme teknolojisiyle geliştirilmiş bir yapay zeka aracı. Kullanıcıların sorularına insan gibi yanıtlar verebilen bu platform, kod yazma, metin oluşturma ve çeviri gibi geniş bir yelpazede hizmet sunuyor. Hızlı ve doğru yanıtlarıyla Instagram, Twitter gibi sosyal medya platformlarını geride bırakan ChatGPT, günlük yaşamda ve iş süreçlerinde vazgeçilmez bir araç haline geldi.

SON DURUM: SORUN DEVAM EDİYOR MU?

10 Haziran 2025 itibarıyla, ChatGPT’deki erişim sorunları kısmen devam ediyor. Downdetector’a göre, şikayetlerin yoğunluğu azalsa da bazı kullanıcılar hala sorun yaşıyor. OpenAI’nin kısa sürede tam bir çözüm sunması bekleniyor. Kullanıcılar, sosyal medya üzerinden durumu takip ederken, yapay zekaya olan bağımlılığın bu tür krizlerde ne kadar belirginleştiği bir kez daha ortaya çıktı. Gelişmeler için OpenAI’nin resmi açıklamaları izleniyor.

CHATGPT NEDİR VE NEDEN POPÜLER?

ChatGPT, OpenAI tarafından geliştirilen, doğal dil işleme teknolojisine dayalı bir sohbet robotu. Kullanıcıların sorularını yanıtlayabilen bu yapay zeka, metin yazma, kodlama, hata ayıklama ve dil çevirisi gibi birçok işlevi yerine getiriyor.