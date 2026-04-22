ChatGPT Images 2.0 tanıtıldı: Google'ın Nano Banana'sına rakip! Peki özellikleri neler?

OpenAI, ChatGPT Images 2.0'ı kullanıma sundu. Google'ın Nano Banana modeline rakip yeni model; talimatları daha ayrıntılı takip eden yapısı, web araması yapabilen akıl yürütme yeteneği, 2K çözünürlük desteği ve Latin alfabesi dışındaki dillerde geliştirilmiş metin oluşturma becerisiyle öne çıkıyor.

Enes Çırtlık

OpenAI'ın, ChatGPT kullanıcılarına sohbet robotu üzerinden doğrudan görsel ve tasarım oluşturma imkânı tanımasının üzerinden bir yılı biraz aşkın bir süre geçti. Şirket aradan geçen zamanın ardından şimdi ChatGPT Images 2.0'ı yayınladı.

CHATGPT IMAGES 2.0 NELER GETİRİYOR? İŞTE ÖZELLİKLERİ

OpenAI, yeni sistemi görsel üretim modelleri için bir "kademe atlama" olarak tanımlıyor; özellikle aracın talimatları ayrıntılı biçimde takip etmesi, yoğun metin içeren görseller üretebilmesi ve nesneleri bir sahnede konumlandırıp ilişkilendirebilmesi açısından bu vurguyu öne çıkarıyor.

OpenAI, ilk kez akıl yürütme yeteneğine sahip bir görsel üretim modeli de geliştirdi. Bu yetenek sayesinde sistem; web araması yapabiliyor ve kendi çıktılarını doğrulayabiliyor. Şirkete göre bu özellikler, doğruluk, tutarlılık ve görsel bütünlüğün önemli olduğu durumlarda aracın daha güvenilir bir sonuç vermesini sağlayabilir.

METİN KONUSU ÜZERİNE GELİŞTİRME

OpenAI, Images 2.0'ın Latin alfabesi dışındaki metinleri anlama ve oluşturma becerisini geliştirmek için de yoğun bir çalışma yaptığını belirtiyor. Şirkete göre modelin Japonca, Korece, Çince, Hintçe ve Bengalce işleyişinde "belirgin kazanımlar" elde edildi. Aynı zamanda yeni modelin farklı görsel dillere ait belirgin özellikleri daha sadık biçimde yeniden üretme konusunda daha başarılı olduğu ifade ediliyor. Bu noktada OpenAI, Images 2.0'ın oyun prototipleme ve storyboard oluşturma gibi görevlerde daha işlevsel bir araç haline geldiğine dikkat çekiyor.

Bu özelliklerin yanı sıra yeni model, en boy oranı konusunda da daha esnek bir yapı sunuyor ve 3:1 gibi geniş ya da 1:3 gibi uzun görseller üretilebiliyor. Model, 2K çözünürlüğe kadar tasarımlar oluşturabildiği gibi tek seferde sekiz farklı çıktıya kadar üretim yapabiliyor.

CHATGPT IMAGES 2.0'I KİMLER KULLANABİLECEK?

Images 2.0, ücretsiz ve Go aboneliği de dahil olmak üzere tüm ChatGPT kullanıcılarına sunuluyor. Plus ve Pro aboneleri ise daha gelişmiş çıktılara erişim sağlıyor. OpenAI ayrıca modeli API hizmeti ve yalnızca geçen hafta entegre görüntü üretimi desteği eklediğini duyurduğu Codex kodlama uygulaması aracılığıyla da erişilebilir hale getiriyor.

Dikkat çekici bir detay olarak, Images 2.0 Anthropic'in kendi tasarım asistanıyla görsel tasarım pazarına girmesinden sadece birkaç gün sonra duyuruldu.

