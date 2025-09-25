ChatGPT'nin sahibi açıkladı: Yapay zekâ, kanseri ne zaman tedavi edecek?

Yapay zekâ yalnızca günlük hayatı dönüştürmekle kalmıyor, insanlığın en büyük sağlık sorunlarına da çözüm arıyor. Erken teşhis için kullanılan görüntüleme sistemlerinden, kişiselleştirilmiş tedavi planlarına kadar pek çok alanda doktorların işini kolaylaştırıyor. Büyük veri analizi sayesinde hastalıkların seyrini önceden öngörmek mümkün hale gelirken, ilaç keşfi ve geliştirme süreçleri de yıllar yerine aylar içinde tamamlanabiliyor.

Bir yapay zekâ sohbet botu olan ChatGPT'yi geliştiren OpenAI şirketinin CEO'su olan Sam Altman ise yapay zekânın kanseri ne zaman tedavi edeceği konusunda bir tahminde bulunarak dikkatleri üzerine çekti.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK SORUNLARINDAN BAZILARINI ÇÖZEBİLECEK SEVİYEYE ULAŞABİLİR"

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, teknoloji milyarderi ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI'ın CEO'su Sam Altman, salı günü yayımladığı "Abundant Intelligence" (Bol Zekâ) başlıklı blog yazısında, yapay zekânın 10 gigawatt'lık bir işlem gücüyle dünyanın en büyük sorunlarından bazılarını çözebilecek seviyeye ulaşabileceğini öngördü.

Altman ayrıca şirketinin, her hafta bir gigawatt'lık yeni yapay zekâ altyapısı üretebilecek bir fabrika kurmayı hedeflediğini ancak bu üretim seviyesine ulaşmanın muhtemelen yıllar alacağını söyledi.

YAPAY ZEKÂ KANSERİ NE ZAMAN TEDAVİ EDECEK? İŞTE ALTMAN'IN TAHMİNİ

OpenAI'ın CEO'su "Yapay zekâ beklediğimiz şekilde ilerlerse, inanılmaz şeyler mümkün olacak" diye yazdı.

"Yapay zekâ belki de 10 gigawatt'lık bir işlem gücüyle kanseri nasıl tedavi edeceğini çözebilir. Ya da 10 gigawatt'lık bir işlem gücüyle, dünyadaki her bir öğrenciye kişiselleştirilmiş özel ders verme yolunu bulabilir."

Araştırmacılar yapay zekâyı gerçek dünyada bilimsel keşifler yapmak için halihazırda kullanırken, Google DeepMind'ın AlphaFold aracı, aşı ve ilaç araştırmalarını hızlandırıyor.

Yapay zekâ kanser teşhisinin iyileştirilmesine de katkı sağlıyor ancak henüz hiçbir hastalığı tamamen tedavi edemedi.

Kanserle ilgili zorluk bir değil, yüzlerce hastalık olması ve korelasyonları insanüstü düzeyde tespit edebilen gelişmiş bir yapay zekânın bile, tek bir kanser türünü dahi tedavi etmek için gereken temel mekanizmaları kavrayacağının kesin olmaması.

OPENAI VE NVIDIA'DAN YAPAY ZEKÂ ALTYAPI ANLAŞMASI

Altman'ın yorumları, OpenAI'ın Nvidia'yla, yeni nesil yapay zekâayı desteklemek için çok gigawatt'lık veri merkezlerini finanse edecek çığır açıcı bir yapay zekâ altyapı anlaşmasını duyurmasından sadece bir gün sonra geldi.

Nvidia'nın kurucusu ve CEO'su Jensen Huang, "Bu, tarihin en büyük yapay zekâ altyapı projesi" demişti.

"Bu ortaklık, yapay zekânın laboratuvarlardan çıkıp dünyaya yayılmasını sağlayacak bir yapay zekâ altyapısı inşa etmekle ilgili."

Nvidia sistemleriyle inşa edilen ilk OpenAI veri merkezlerinin gelecek yılın ikinci yarısında hizmete girmesi bekleniyor.

Huang "Zekâyı kelimenin tam anlamıyla her uygulamaya, her kullanım alanına, her cihaza bağlayacağız ve daha henüz yolun başındayız" demişti.

"Sizi temin ederim ki bu sadece ilk 10 gigawatt."