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ChatGPT'nin yeni modeli herkese açılmayabilir: Beyaz Saray'dan OpenAI'a GPT-5.6 talebi

OpenAI'ın yeni yapay zeka modeli GPT-5.6 için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Buna göre Beyaz Saray, şirketten gelişmiş yetenekleri nedeniyle GPT-5.6 modelinin dağıtımının sınırlandırılmasını talep etti.

ChatGPT'nin yeni modeli herkese açılmayabilir: Beyaz Saray'dan OpenAI'a GPT-5.6 talebi

CNN'in, konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Beyaz Saray, gelişmiş yeteneklerinden dolayı OpenAI'dan GPT-5.6 modelinin yalnızca hükümet tarafından onaylanan sınırlı sayıdaki iş ortağına sunulmasını istedi.

MYTHOS İLE "AYNI SEVİYEDE"

Kaynaklar, Washington yönetimi ile OpenAI'ın GPT-5.6 sürümünü, siber güvenlik alanındaki gelişmiş yetenekleri nedeniyle ihracat kontrolü uygulaması getirilen Anthropic'in modeli Mythos ile "aynı seviyede" gördüğünü belirtti.

ChatGPT nin yeni modeli herkese açılmayabilir: Beyaz Saray dan OpenAI a GPT-5.6 talebi 1

OPENAI SINIRLAMAYI KABUL ETTİ

OpenAI'ın ise modelin piyasaya sürülmesini sınırlamayı kabul ettiği ifade edildi.

ABD merkezli teknoloji haber sitesi The Information, OpenAI ve Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman'ın bu hususla ilgili çalışanlara gönderdiği bilgi notuna ulaştı.

Bilgi notunda, hükümetin yeni modele erişiminin "müşteri bazında" onaylandığı aktarıldı.

Ayrıca, notta "ABD hükümetine bunun uzun vadede tercih ettiğimiz model olmadığını açıkça belirttik. Gelecek sürümler için daha sürdürülebilir bir yaklaşım geliştirmek üzere onlarla ve sektördeki diğerleriyle birlikte çalışacağız." ifadelerine yer verildi.

ChatGPT nin yeni modeli herkese açılmayabilir: Beyaz Saray dan OpenAI a GPT-5.6 talebi 2

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray yetkilisi ise CNN'e yaptığı açıklamada, söz konusu teknolojinin risklerine yönelik ortak yaklaşımlar geliştirmek amacıyla gelişmiş yapay zeka laboratuvarlarıyla işbirliğinin sürdürüldüğünü kaydetti.

Öte yandan OpenAI konuya ilişkin yorum yapmadı.

ChatGPT nin yeni modeli herkese açılmayabilir: Beyaz Saray dan OpenAI a GPT-5.6 talebi 3

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, 13 Haziran'da yapay zeka şirketi Anthropic'in en gelişmiş modelleri "Mythos" ve "Fable" için ihracat kontrolü uygulaması başlatmıştı.

Beyaz Saray, "ulusal güvenlik tehdidi" gerekçesiyle yabancı hükümetler, şirketler ve bireylerin modellere erişimini yasaklama kararı almıştı. Bunun üzerine Anthropic, gelişmiş yapay zeka modellerini tüm kullanıcılar için devre dışı bırakmıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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yapay zeka ABD Amerika Birleşik Devletleri Beyaz Saray OpenAI abd amerika birleşik devletleri ChatGPT
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