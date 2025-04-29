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ChatGPT’ye 4 yeni özellik geldi: Alışverişten, WhatsApp’tan aramaya kadar yenilikler eklendi...

Dünyanın en popüler yapay zeka uygulaması ChatGPT, kullanıcı deneyimini daha da ileriye taşımak için sürekli güncelleniyor. OpenAI, bugün itibarıyla ChatGPT’ye 4 yeni özellik eklendiğini duyurdu. Bu özellikler, alışverişten aramaya kadar birçok alanda kullanıcılara büyük kolaylık sağlayacak. Ayrıca OpenAI, ChatGPT’nin arama özelliğinin geçen hafta yaklaşık 1 milyar arama ile rekor kırdığını belirtti. ChatGPT’nin yeni özellikleri nedir? Detaylar haberimizde…

ChatGPT’ye 4 yeni özellik geldi: Alışverişten, WhatsApp’tan aramaya kadar yenilikler eklendi...
Sedef Karatay

ChatGPT, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için durmaksızın yenileniyor. OpenAI, bugün itibarıyla ChatGPT’ye eklenen 4 yeni özelliği duyurdu. Alışverişten aramaya kadar geniş bir yelpazede kolaylık sağlayacak bu özellikler, kullanıcıların günlük yaşamını kolaylaştırmayı hedefliyor. Ayrıca OpenAI, ChatGPT’nin arama özelliğinin geçen hafta yaklaşık 1 milyar arama ile rekor kırdığını açıkladı.

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YENİ ÖZELLİKLER NEDİR?

  • Alışveriş
  • WhatsApp’tan arama
  • Geliştirilmiş alıntılar
  • Aramada trendler ve otomatik tamamlama

WHATSAPP ÜZERİNDEN ARAMA

ChatGPT artık WhatsApp üzerinden de erişilebilir hale geldi. Kullanıcılar, WhatsApp aracılığıyla ChatGPT’ye mesaj atarak sorularına yanıt alabiliyor, hatta canlı maç skorları gibi anlık bilgilere ulaşabiliyor. Bu özellik, Türkiye dahil ChatGPT’nin kullanıldığı her bölgede çalışıyor. Kullanıcılar, belirlenen numaraya mesaj göndererek bu deneyimi hemen yaşayabilir.

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ALIŞVERİŞ ASİSTANI

ChatGPT’nin yeni alışveriş özelliği, kademeli olarak tüm kullanıcılara sunuluyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, aradıkları ürünü detaylı bir şekilde tarif ederek ChatGPT’den en uygun seçenekleri bulmasını isteyebilir. ChatGPT, ürün karşılaştırmaları, fiyat bilgileri, kullanıcı incelemeleri ve doğrudan satın alma linkleri sunarak alışveriş sürecini kolaylaştırıyor.

GELİŞTİRİLMİŞ ALINTILAR

ChatGPT, artık yanıtlarında birden fazla alıntı kullanabiliyor. Bu, daha fazla kaynaktan bilgi derlenmesini sağlayarak yanıtların güvenilirliğini artırıyor. Ayrıca yeni vurgulama tasarımı, alıntıların daha okunabilir ve görsel olarak çekici olmasını sağlıyor. Kullanıcılar, bilgilerin kaynağını daha net bir şekilde görebilecek.

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ARAMADA TRENDLER VE OTOMATİK TAMAMLAMA

ChatGPT’nin arama özelliği, artık popüler arama trendlerini gösteriyor. Kullanıcılar, o an popüler arama sorularını görebilecek. Bunun yanı sıra otomatik tamamlama önerileri, aranan bilgiye daha hızlı ulaşmayı sağlıyor. Bu özellik, özellikle yoğun bilgi akışında zaman kazandırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka OpenAI ChatGPT
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