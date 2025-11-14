HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

ChatGPT'ye büyük özellik! OpenAI, yeni dönemi başlatıyor

OpenAI, ChatGPT’ye grup sohbetleri özelliğini getiriyor. Şimdilik test sürecinde olan yeni özellik, doğrudan GPT-5.1 modeliyle çalışıyor ve klasik ChatGPT sohbetlerine oldukça benzer şekilde işliyor. Ancak artık sohbete başkaları katılabiliyor.

ChatGPT'ye büyük özellik! OpenAI, yeni dönemi başlatıyor
Enes Çırtlık

Yapay zekâ sohbet botları yıllardır bire bir etkileşim üzerine kuruluydu, ancak bu geleneksel kullanım şekli artık değişmeye başlıyor. OpenAI, ChatGPT’yi yalnızca kişisel bir asistan olmaktan çıkarıp sosyal bir deneyime dönüştüren yeni özelliğini test etmeye başladı. Şirket, ChatGPT’de grup sohbetleri dönemini başlatıyor.

OPENAI, CHATGPT'DE GRUP SOHBETLERİ ÖZELLİĞİNİ TEST EDİYOR

Yeni GPT- 5.1 modeli ile çalışan grup sohbetleri özelliği, alışılagelmiş ChatGPT sohbetlerine çok benzer şekilde çalışıyor; ancak artık ChatGPT sohbetlerine başkaları da katılabiliyor. ChatGPT, sohbetin akışını takip ediyor ve grup konuşmasının bağlamına göre ne zaman yanıt vereceğine, ne zaman sessiz kalacağına kendisi karar veriyor. 9to5Mac'te yer alan habere göre, yanıt vermesi istendiğinde bir mesajda “ChatGPT” diye bahsetmek yeterli oluyor.

ChatGPT ye büyük özellik! OpenAI, yeni dönemi başlatıyor 1

Ayrıca mesajlara emojiyle tepki verebiliyor veya grup sohbeti içinde eğlenceli kişiselleştirilmiş görseller oluşturması istendiğinde grup üyelerinin fotoğraflarını kullanabiliyor.

DÖRT ÜLKEDE TESTTE

ChatGPT grup sohbetler özelliği şimdilik yalnızca Japonya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Tayvan’da pilot olarak deneniyor. OpenAI, erken kullanıcı geri bildirimlerine göre grup sohbetinin çalışma şeklini ayarlayacağını ve zamanla daha fazla bölgenin erişim kazanacağını belirtiyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rojin Kabaiş'in vücudunda 2 erkeğe ait DNA tespit edilmişti! Yeni rapor bulaş ihtimalini ortadan kaldırdıRojin Kabaiş'in vücudunda 2 erkeğe ait DNA tespit edilmişti! Yeni rapor bulaş ihtimalini ortadan kaldırdı
Kullanıcılardan tam not alan PUMA monttaki fırsat kaçmaz!Kullanıcılardan tam not alan PUMA monttaki fırsat kaçmaz!

Anahtar Kelimeler:
OpenAI ChatGPT
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.