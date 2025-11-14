ChatGPT'ye büyük özellik! OpenAI, yeni dönemi başlatıyor

Yapay zekâ sohbet botları yıllardır bire bir etkileşim üzerine kuruluydu, ancak bu geleneksel kullanım şekli artık değişmeye başlıyor. OpenAI, ChatGPT’yi yalnızca kişisel bir asistan olmaktan çıkarıp sosyal bir deneyime dönüştüren yeni özelliğini test etmeye başladı. Şirket, ChatGPT’de grup sohbetleri dönemini başlatıyor.

OPENAI, CHATGPT'DE GRUP SOHBETLERİ ÖZELLİĞİNİ TEST EDİYOR

Yeni GPT- 5.1 modeli ile çalışan grup sohbetleri özelliği, alışılagelmiş ChatGPT sohbetlerine çok benzer şekilde çalışıyor; ancak artık ChatGPT sohbetlerine başkaları da katılabiliyor. ChatGPT, sohbetin akışını takip ediyor ve grup konuşmasının bağlamına göre ne zaman yanıt vereceğine, ne zaman sessiz kalacağına kendisi karar veriyor. 9to5Mac'te yer alan habere göre, yanıt vermesi istendiğinde bir mesajda “ChatGPT” diye bahsetmek yeterli oluyor.

Ayrıca mesajlara emojiyle tepki verebiliyor veya grup sohbeti içinde eğlenceli kişiselleştirilmiş görseller oluşturması istendiğinde grup üyelerinin fotoğraflarını kullanabiliyor.

DÖRT ÜLKEDE TESTTE

ChatGPT grup sohbetler özelliği şimdilik yalnızca Japonya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Tayvan’da pilot olarak deneniyor. OpenAI, erken kullanıcı geri bildirimlerine göre grup sohbetinin çalışma şeklini ayarlayacağını ve zamanla daha fazla bölgenin erişim kazanacağını belirtiyor.