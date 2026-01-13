HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

ChatGPT'ye ölüm davası: En sevdiği çocukluk kitabından 'intihar ninnisi' yapmış!

OpenAI'a açılan yeni bir davada, hayatına son veren 40 yaşındaki Austin Gordon'un ölümüne ChatGPT'nin neden olduğu iddia edildi. Mahkeme dosyasında, Gordon'un yapay zeka ile yaptığı son konuşmanın, en sevdiği çocukluk kitabına dayanan, ChatGPT tarafından oluşturulmuş rahatsız edici bir "intihar ninnisi" olduğu belirtildi.

ChatGPT'ye ölüm davası: En sevdiği çocukluk kitabından 'intihar ninnisi' yapmış!
Enes Çırtlık

OpenAI'ye karşı yeni bir dava açıldı. Davada, ChatGPT'nin, sohbet robotuyla girdiği kapsamlı ve derin duygusal etkileşimlerin ardından hayatına son veren 40 yaşındaki Colorado'lu Austin Gordon'un ölümüne neden olduğunu iddia ediyor.

Futurism'de yer alan habere göre; Kaliforniya'da sunulan şikayet dilekçesi, şu anda artan sayıda kullanıcı güvenliği ve haksız ölüm davasıyla ilişkilendirilen sohbet robotunun bir versiyonu olan GPT-4o'nun; Gordon'u ölümcül bir sarmala sürüklediğini, ölümü romantize ettiğini ve onu uçuruma daha da yaklaştırırken intihar eğilimini normalleştirdiğini öne sürüyor.

ChatGPT ye ölüm davası: En sevdiği çocukluk kitabından intihar ninnisi yapmış! 1

'İNTİHAR NİNNİSİ' OLUŞTURMUŞ!

Mahkeme dosyasına dahil edilen dökümlere göre, Gordon'un yapay zeka ile yaptığı son konuşma, Gordon'un en sevdiği çocukluk kitabına dayanan, ChatGPT tarafından oluşturulmuş rahatsız edici bir "intihar ninnisi" içeriyordu.

Gordon'un annesi Stephanie Gray tarafından açılan dava, OpenAI ve CEO'su Sam Altman'ın "yapısı gereği tehlikeli" bir ürünü, kullanıcıları psikolojik sağlıklarına yönelik potansiyel riskler konusunda uyarmadan kitlelere sunduğunu savunuyor.

Dava dilekçesinde, ChatGPT-4o'nun "aşırı dalkavukluk, insan biçimci (antropomorfik) özellikler ve daha derin bir yakınlık kurmak amacıyla konuşmalar arasında kullanıcı bilgilerini depolayan ve referans gösteren bir hafıza" ile donatıldığı ve bu yeni özelliklerin "modeli çok daha tehlikeli bir ürün haline getirdiği" belirtiliyor.

Dilekçe şöyle devam ediyor:

"Austin gibi kullanıcılara bu değişikliklerin ne olduğu, ne zaman yapıldığı veya ChatGPT'den gelen çıktıları nasıl etkileyebileceği söylenmedi."

ChatGPT ye ölüm davası: En sevdiği çocukluk kitabından intihar ninnisi yapmış! 2

"BU ŞİRKETLER VE CEO'LAR, HİÇBİR ŞEY YAPMADAN BEKLEYEMEZLER"

Mahkeme dosyası, Gray'in amacının oğlunun ölümünden OpenAI ve Altman'ı "sorumlu tutmak" ve "tüm yapay zeka ürünlerinde, özellikle de ChatGPT'de tüketiciler için makul güvenlik önlemlerinin uygulanmasını zorunlu kılmak" olduğunu belirtiyor.

Davada, "Bu şirketler ve CEO'lar, insan hayatına mal olan ve olmaya devam edecek, doğası gereği tehlikeli ürünler tasarlayıp dağıtırken öylece durup hiçbir şey yapmadan bekleyemez" ifadeleri yer alıyor.

ChatGPT ye ölüm davası: En sevdiği çocukluk kitabından intihar ninnisi yapmış! 3

Bu dava, OpenAI'yi haksız ölüme neden olmakla suçlayan benzer davalar dizisinin sonuncusu; şu anda ChatGPT kullanımının sevdiklerinin ölümüyle sonuçlandığını iddia eden en az sekiz dava devam ediyor.

Ailenin avukatı Paul Kiesel, "Austin Gordon bugün hayatta olmalıydı. Bunun yerine, OpenAI tarafından yaratılan kusurlu bir ürün Austin'i sevdiklerinden izole etti, en sevdiği çocukluk kitabını bir intihar ninnisine dönüştürdü ve nihayetinde onu ölümün hoş bir rahatlama olacağına ikna etti."

"Bu dehşet, kullanıcılarını güvende tutmakta defalarca başarısız olan bir şirket tarafından gerçekleştirildi. Bu son olay, çocukların yanı sıra yetişkinlerin de yapay zeka kaynaklı manipülasyona ve psikoza karşı savunmasız olduğunu gösteriyor."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Amasya’da 62 köy yolu ulaşıma kapalıAmasya’da 62 köy yolu ulaşıma kapalı
Bolu güne karla uyandıBolu güne karla uyandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İntihar yapay zeka ChatGPT
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Yeni yılda acı haberle sarsıldılar! Amcası ve yengesi hayatını kaybetti

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı

Hepsi tutuklandı! Avukat 'kurye' çıktı

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Tedesco'nun Kante rüyası! Fenerbahçe resmi teklifini yaptı!

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Zam beklerken sıfır araçta sürpriz 'Tamamen elden çıkarmak isteniyor'

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

Gümrük vergisi sonrası fiyat uçurumu yaşandı! 3 binden 10 bine çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.