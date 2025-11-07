HABER

ChatGPT’ye şok suçlama: Kullanıcıları intihara sürüklediği iddiasıyla 7 ayrı dava açıldı!

ABD’li teknoloji devi OpenAI, ChatGPT’nin kullanıcıları intihara ve zararlı sanrılara sürüklediği iddiasıyla 7 ayrı davayla karşı karşıya... Davalarda, GPT-4o modelinin “psikolojik açıdan manipülatif” olduğu, bunun bilinmesine rağmen piyasaya çıkarıldığı ve bu modelle etkileşime geçen kişilerin zarar gördüğü öne sürüldü. Önceden hiçbir mental sorunu olmayan kullanıcıların bile etkilendiği iddia edilirken, bu gelişme yapay zekâ denetimi tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

OPENAI'A 7 AYRI 'CHATGPT' DAVASI

ABD'de ChatGPT'nin çocuklara ve yetişkinlere yönelik "tehlikeli önerilerde" bulunduğu tartışmaları sürerken sohbet robotunun geliştiricisi OpenAI, 7 davayla karşı karşıya kaldı.

California eyalet mahkemelerinde açılan davalarda OpenAI'ın, "GPT-4o" modelini "psikolojik açıdan manipülatif" olduğunun bilinmesine rağmen piyasaya sürdüğü ve bu modelle etkileşime geçen kişilerin zarar gördüğü iddia edildi.

Davalarda ayrıca ChatGPT'nin, önceden herhangi bir mental sağlık sorunu yaşamayanlar da dahil olmak üzere kullanıcıları intihara ve zararlı sanrılara sürüklediği savunuldu.

DENETİMSİZLİĞE İLİŞKİN ELEŞTİRİLER ARTIYOR

Çocuklar ve gençler üzerindeki etkisi tartışma konusu olan ChatGPT gibi yapay zeka sohbet araçlarının tehlikeli önerilerde bulunması, bu teknolojinin denetimsizliğiyle ilgili eleştirileri artırıyor.

ABD'de nisanda hayatını kaybeden 16 yaşındaki Adam Raine'in ailesi, oğullarına intihar yöntemleri konusunda tavsiyeler verdiği ve intihar notunun taslağını yazmayı teklif ettiği iddiasıyla OpenAI ve Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman'a ağustosta dava açmıştı.

Dijital Nefretle Mücadele Merkezince (CCDH) yapılan araştırmada ise ChatGPT'nin, çocuklara yönelik alkol ve uyuşturucu kullanımı, aşırı diyet programları, kendine zarar verme yöntemleri hatta intihar mektubu yazımı gibi tehlikeli konularda "kişiye özel rehberlik" sunduğu tespit edilmişti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yapay zeka OpenAI teknoloji ChatGPT
