HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kavşaktaki kazada otomobillerden biri yan yattı, diğeri takla attı: 2 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kavşakta meydana gelen trafik kazasında, otomobillerden biri yan yatarken, diğeri de takla attı. Kazada 2 sürücü yaralandı.

Kavşaktaki kazada otomobillerden biri yan yattı, diğeri takla attı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi Taha Carım Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana gelen trafik kazasında, Ş.A. yönetimindeki 38 EA 823 plakalı Tofaş otomobil ile T.K. yönetimindeki 38 AOK 804 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobillerden 38 AOK 804 plakalı otomobil yan yatarken, 38 EA 823 plakalı otomobil takla attı. Kazada otomobillerde bulunan 2 sürücü yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği kavşakta güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise 2 sürücüyü ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Çalışmaların ardından otomobiller çekiciyle kaldırıldı.

Kavşaktaki kazada otomobillerden biri yan yattı, diğeri takla attı: 2 yaralı 1

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kavşaktaki kazada otomobillerden biri yan yattı, diğeri takla attı: 2 yaralı 2

Kavşaktaki kazada otomobillerden biri yan yattı, diğeri takla attı: 2 yaralı 3

Kavşaktaki kazada otomobillerden biri yan yattı, diğeri takla attı: 2 yaralı 4

Kavşaktaki kazada otomobillerden biri yan yattı, diğeri takla attı: 2 yaralı 5

Kavşaktaki kazada otomobillerden biri yan yattı, diğeri takla attı: 2 yaralı 6

Kavşaktaki kazada otomobillerden biri yan yattı, diğeri takla attı: 2 yaralı 7

Kavşaktaki kazada otomobillerden biri yan yattı, diğeri takla attı: 2 yaralı 8

Kavşaktaki kazada otomobillerden biri yan yattı, diğeri takla attı: 2 yaralı 9

Kavşaktaki kazada otomobillerden biri yan yattı, diğeri takla attı: 2 yaralı 10

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika! Şile Belediyesi'ne operasyon: 23 gözaltıSon dakika! Şile Belediyesi'ne operasyon: 23 gözaltı
Manisa’da servis otobüsü alev alev yandıManisa’da servis otobüsü alev alev yandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk!

Altın alacaklar dikkat: 46 yıl sonra bir ilk!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.