ChatGPT'ye yeni güç: OpenAI, GPT-5.2'yi duyurdu! İşte öne çıkan özellikleri

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, GPT yapay zekâ serisinin yeni modeli GPT-5.2’yi resmen duyurdu. GPT-5.2 Instant, GPT-5.2 Thinking ve GPT-5.2 Pro olarak üç versiyon hâlinde yayımlanan yeni model, bugün itibarıyla kullanıma sunulmaya başlandı.

Enes Çırtlık

Son aylarda yapay zekâ araçları artık sadece merak gideren sohbet botları olmaktan çıkıp günlük hayatın bir parçası haline gelirken, gözler de OpenAI’ın yeni model hamlesine çevrilmişti. Nitekim o hamle GPT-5.2 ile yapıldı.

GPT-5.2 RESMEN ÇIKTI

Webtekno'da yer alan habere göre, OpenAI, GPT-5 serisinin en yeni modeli GPT-5.2’yi resmî olarak duyurdu.

Yeni model daha az halüsinasyon, geliştirilmiş doğruluk, iyileştirilmiş ruh sağlığı yanıtları ve profesyonel işlerde daha yüksek performans vaat ediyor. Üstelik Plus, Pro, Go, Business ve Enterprise kullanıcıları için bugün itibarıyla kademeli olarak kullanıma sunulmuş durumda.

GPT-5.2 NELER SUNUYOR?

  • Matematik, bilim ve kodlamada belirgin ilerleme
  • Daha yüksek doğruluk ve azaltılmış halüsinasyon oranı
  • Üçüncü parti araçlarla agentik görevlerde daha başarılı
  • Gelişmiş görüntü analizi
  • Tablo ve iş uygulamalarında daha güçlü performans

ChatGPT ye yeni güç: OpenAI, GPT-5.2 yi duyurdu! İşte öne çıkan özellikleri 1

OpenAI’ın yeni model kartına göre GPT-5.2 Thinking’in halüsinasyon oranı diğer modellere kıyasla şu şekilde:

  • GPT-5 Thinking: %16.8
  • GPT-5.1 Thinking: %12.7
  • GPT-5.2 Thinking: %10.9
  • Web erişimi açık olduğunda: %5.8
  • Ruh sağlığı konusunda daha güvenli yanıtlar veriyor.

OpenAI son dönemde, ChatGPT’nin bazı kullanıcıları yanlış yönlendirerek ruh sağlığı açısından risk oluşturduğu iddiaları ve açılan davalarla gündemdeydi. Şirket bu nedenle GPT-5.2’de özellikle intihar, kendine zarar verme ve duygusal bağımlılık içeren konuşmalarda çok daha güvenli yanıtlar verdiklerini söylüyor.

ChatGPT ye yeni güç: OpenAI, GPT-5.2 yi duyurdu! İşte öne çıkan özellikleri 2

OpenAI ayrıca yeni modelin hassas konulardaki hatalı veya zararlı yanıtları önceki versiyonlara göre gözle görülür şekilde azalttığını belirtiyor.

GPT-5.2 NASIL DENENİR?

OpenAI, yeni model serisini GPT-5.2 Instant, GPT-5.2 Thinking ve GPT-5.2 Pro olarak üç versiyon hâlinde yayımlıyor. Model bugün itibarıyla kullanıma sunulmaya başlandı ancak herkese aynı anda ulaşmayacak.

Plus, Pro, Go, Business ve Enterprise kullanıcıları ilk erişenler olacak. GPT-5.1 önümüzdeki üç ay boyunca “eski modeller” bölümünde kalacak ve ardından kaldırılacak.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
