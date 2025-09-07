HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Chikungunya virüsü nedir? Chikungunya virüsü belirtileri ve tedavisi

Son yıllarda birçok farklı virüs adı duyulmakta ve bu virüsler dünyanın büyük çoğunluğunu etkilemektedir. Ölümcül riskler barındıran özellikteki virüsler ya da birkaç gün dinlenerek ilaç tedavisi uygulanarak vücuttan atılabilecek virüsler bulunmaktadır. Her virüs kendini farklı belirtiler ile gösterebilir.

Chikungunya virüsü nedir? Chikungunya virüsü belirtileri ve tedavisi
Ferhan Petek

İçindekiler

  • Chikungunya virüsü nedir? Chikungunya virüsü nasıl bulaşır?
  • Chikungunya virüsü belirtileri nelerdir?
  • Chikungunya virüsü tedavisi nasıl yapılır? Chikungunya virüsü için aşı var mı?

Birçok virüs insanlara çeşitli hayvanlardan geçebileceği gibi bazı virüsler sadece hayvanlar arasında aktarılmakta ve insanlara zararı dokunmamaktadır. Ülkelere ve yaşam tarzlarına göre de görülebilen virüslerin bazıları çok kolay bulaşıp yayılırken bazı virüslerin hedefi bağışıklığı daha düşük olan insanlar olabilmektedir.

Chikungunya virüsü nedir? Chikungunya virüsü nasıl bulaşır?

RNA virüsü ile enfekte edilmiş sivrisineğin kişileri ısırması ile bulaşan Chikungunya virüsü, çeşitli belirtiler ile kendini gösterir ve kişiden kişiye farklı sonuçlara neden olabilmektedir. Sivrisinek tarafından ısırılan bir kişide virüsün belirtileri kısa süre içinde görülür ve hemen müdahale edilmesi gerekir.

Makonde dilinde eğilmiş, bükülmüş anlamına gelen Chikungunya adı verilen virüs dünya genelinde ölüm ile sonuçlanması çok nadir görülen bir virüs olsa da etkileri kişiden kişiye değişkenlik gösterebilmektedir.

Chikungunya virüsü belirtileri nelerdir?

Chikungunya virüsünün belirtileri kendini sivrisinek tarafından ısırılarak enfekte olan kişide birkaç gün içinde gösterebilir. Ancak etkileri ve belirtileri birkaç ayı da bulabilmektedir. Belirtiler çoğunluklu olarak ağrılar ile seyreder ve bu durum da enfekte olan kişinin güçten düşmesine neden olur. Virüs kendini Chikungunya ateşi başta gelmek üzere şu belirtiler ile göstermektedir:

  • Kas ağrısı
  • Baş ağrısı
  • Eklem ağrıları
  • Cilt döküntüleri
  • Kusma
  • Mide bulantısı
  • Yüksek ateş
  • Halsizlik ve güç kaybı

Chikungunya virüsünün başat göstergesi ateştir. Kişinin ateşi 40 dereceye kadar çıkabilir ve hastalığın başlangıcı olarak yüksek ateş kabul edilebilir. Enfekte olan kişinin ateşi aniden yükselir ve diğer belirtiler kendini göstermeye başlayabilir.

Chikungunya virüsü tedavisi nasıl yapılır? Chikungunya virüsü için aşı var mı?

Çok hızlı ve kolay bir şekilde bulaşsa da nadiren ölümcül sonuçlara yol açan Chikungunya virüsünün özel bir tedavisi olduğuna dair bir açıklama yapılmamıştır. Ayrıca Chikungunya virüsü aşısı da yoktur ancak belirtilerin azalması için bir tedavi süreci başlatılır.

Enfekte olduğu kesinleşmiş kişinin Chikungunya virüsü tanısı koyulduysa öncelikli hedef kişide görülen belirtilerin ve virüs etkisi ile meydana gelen ağrıların dindirilmesi ve hafifletilmesidir. Bunun için ateş düşürücü ilaçlar, sıvı takviyesi, ağrı kesiciler önerilebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İtalya'da çete hesaplaşması! Suikast planı yapmışlarİtalya'da çete hesaplaşması! Suikast planı yapmışlar
Rüşvet trafiği böyle deşifre olduRüşvet trafiği böyle deşifre oldu

Anahtar Kelimeler:
virüs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Dubai'ye gitti, hayatı mahvoldu! Müebbet hapis cezası aldı

Dubai'ye gitti, hayatı mahvoldu! Müebbet hapis cezası aldı

'Anlamak mümkün değil' Fiyatını bile sormadan alıyorlar 'Yeter ki...'

'Anlamak mümkün değil' Fiyatını bile sormadan alıyorlar 'Yeter ki...'

Özgür Özel'den çok konuşulacak kurultay çıkışı! Kılıçdaroğlu ile görüşmesini de anlattı

Özgür Özel'den çok konuşulacak kurultay çıkışı! Kılıçdaroğlu ile görüşmesini de anlattı

Savcı katilinin babası: "Çok uğraştım, oğlumu ondan koparamadım"

Savcı katilinin babası: "Çok uğraştım, oğlumu ondan koparamadım"

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan için gözaltı kararı!

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan için gözaltı kararı!

Savcılık itiraz etmişti! Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tahliyesine itiraz kabul edildi

Savcılık itiraz etmişti! Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tahliyesine itiraz kabul edildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.