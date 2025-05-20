CHP ‘2 milyon kişi’ dedi! AK Parti’ye göre ise rakam çok farklı! Arada resmen uçurum var…

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde yaptığı konuşmada, katılımın 2 milyonun üzerinde olduğunu belirtti. Özel, "Burada 2 milyonun üzerinde İzmirlinin gözünün içine baka baka söylüyorum, Ekrem Başkan suçsuzdur" ifadelerini kullandı.

Ancak, İHA'nın aktardığı bilgilere göre, emniyet kaynakları mitinge katılan kişi sayısını 70 bin olarak açıkladı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da bu rakamı destekleyerek, "Balıkesir’den, Denizli’den, Manisa’dan, Aydın’dan, Muğla’dan otobüs üstüne otobüs kaldırdılar. Gündoğdu Meydanı'nda iki taraflı sahne kurdular… CHP İl Başkanı “2 milyon kişi gelecek” dedi, grup başkanvekilleri “3 milyon kişi gelecek” diyerek el yükseltti.

Peki ne oldu? Toplanan kalabalık 70 bin civarıyla sınırlı kaldı. Alsancak Limanı tarafı bomboştu, hayal ettikleri meydan yine hüsrana sahne oldu.

CHP, algı üretmeye çalışadursun; milletimiz eserleriyle konuşan AK Parti’yi görüyor, güvenini her geçen gün daha da pekiştiriyor." şeklinde konuştu.

Balıkesir’den, Denizli’den, Manisa’dan, Aydın’dan, Muğla’dan otobüs üstüne otobüs kaldırdılar.

Gündoğdu Meydanı'nda iki taraflı sahne kurdular…

CHP İl Başkanı “2 milyon kişi gelecek” dedi, grup başkanvekilleri “3 milyon kişi gelecek” diyerek el yükseltti.



Peki ne oldu?

Toplanan… pic.twitter.com/yIiKFN1irX — Bilal Saygılı (@Bilalsaygili) May 19, 2025