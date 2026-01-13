HABER

CHP 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin dava ertelendi

CHP 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava 23 şubat 2026 tarihine ertelendi.

Devrim Karadağ

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 kişi hakkında açılan davada ara karar açıklandı. Mahkeme belediyelere yazılan müzekkerelere cevap beklenilmesine hükmederek, Lütfü Savaş’ın katılma talebini kabul etti. Sonraki duruşma 23 Şubat'ta saat 09.00'da görülecek. İşte detaylar...

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda “oylamaya hile karıştırma” iddiası ile açılan ceza davasında ikinci duruşma Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Aralarında Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da bulunduğu 12 sanık yeniden hâkim karşısına çıktı.

Sanıklar, seçim sürecine hile karıştırmakla suçlanırken; Savcılık, 3 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep etti.

KILIÇDAROĞLU KATILMADI

Davanın mağduru olarak dosyada yer alan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk duruşmaya katılmamıştı. Eksiklerin tamamlanması için 4 Kasım’da ertelenen duruşma, 13 Ocak 2026 tarihinde yeniden görüldü.

CHP 38. Olağan Kurultayı na ilişkin dava ertelendi 1

İMAMOĞLU SEGBİS İLE BAĞLANDI

Duruşma, Parti Meclisi üyesi Baki Aydöner’in savunmasıyla başladı. Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’nden SEGBİS üzerinden duruşmaya katıldı.

Duruşmada savunma yapan İmamoğlu, CHP’nin ve yöneticilerinin davalar silsilesiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

İMAMOĞLU: KILIÇDAROĞLU TEKLİF ETTİ

Divan Başkanı olarak görev yaptığı kurultayın kendisi için çok değerli olduğunu söyleyen İmamoğlu, ne adaylara yönelik herhangi bir telkini ne de iradeyi etkilemeye dönük bir tutumunun söz konusu olduğunu ifade etti.

İmamoğlu, "Kurultay sürecinde benim Kurultay'a Divan Başkanı olarak gösterilmemi tarafıma teklif eden de önceki dönem Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Oy birliğiyle seçilerek onurlu bir görev yaptık" dedi.

İmamoğlu, kurultay sürecinde en ufak bir çatışma, bir nahoş olay yaşanmadığını belirtti.
CHP 38. Olağan Kurultayı na ilişkin dava ertelendi 2

"KILIÇDAROĞLU'NA ÇEKİL DEMEDİM"

Kurultayın ikinci turunda Kılıçdaroğlu'na "çekil" demediğini belirten İmamoğlu, "Kurultayın ikinci turuna ilişkin tarafıma atfedilen iddiaların aksine Sayın Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşmeler, kamuoyuna da yansıdığı üzere herhangi bir çekilme yönlendirmesi içermemekte, sürecin sağduyu ve parti içi pratik teamüller çerçevesinde değerlendirilmesine ilişkin ortak bir yönetimi ifade etmektedir. Bu durum iddiaların gerçekte bir kanıt bulunmadığını açıkça ortaya koyduğu gibi gerçekten şu mahkemeyi, siz değerli yargı mensuplarını asla ve asla mecbur edemeyecek seviyesizlikte iddialar olduğunu göstermektedir. Bu iradeye gölge düşürmeye yönelik sonradan kurgulanan anlatıların ne hukuki ne de siyasi bir karşılığı vardır. Bu nedenlerle iftira ve kurgularla şekillendirilmiş, hukuki nedenlerden yoksun suçlamaları şiddetle reddediyoruz. Gerçeğin karşısında hiçbir senaryonun ayakta kalma şansı yoktur" diye konuştu.

İmamoğlu, suçlamaların tümünü reddederek savunmasını tamamladı.

LÜTFÜ SAVAŞ’IN KATILMA TALEBİ KABUL EDİLDİ

Mahkeme belediyelere yazılan müzekkerelere cevap beklenilmesine hükmederek, Lütfü Savaş’ın katılma talebini kabul etti.

SONRAKİ DURUŞMA 23 ŞUBAT'TA

Sonraki duruşma 23 Şubat'ta saat 09.00'da görülecek.

