Tokat güne kar yağışıyla uyandı

Tokat’ta sabah başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede etkisini artırarak şehri beyaza bürüdü. Gece saatlerinden itibaren düşen hava sıcaklığıyla birlikte sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı, kent merkezinde etkili oldu. Özellikle tarihi Saat Kulesi ve çevresindeki park alanları beyaz örtüyle kaplandı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte kontrollü ilerledi.

Kentte kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde daha etkili olduğu öğrenildi.
Tokat
