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CHP aracına silahlı saldırı: Bizleri korkutamaz ve yolumuzdan döndüremez

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
28.02.2025 14:23
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CHP Gönen İlçe Teşkilatı'na ait ve üzerinde parti logosu bulunan araca silahlı saldırı düzenlendi. Konuyla ilgili olarak açıklama yapıldı. Açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Gönen İlçe Başkanlığı'na ait parti aracına yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu tür provokatif eylemler, bizleri korkutamaz ve yolumuzdan döndüremez" denildi.

CHP aracına silahlı saldırı: Bizleri korkutamaz ve yolumuzdan döndüremez

CHP Gönen İlçe Başkanı Ünsal Acar, CHP'ye ait parti aracına silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu. İlçe başkanlığının sosyal medya hesabından, "Cumhuriyet Halk Partisi Gönen İlçe Başkanlığı’na ait parti aracına yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Yapılan açıklama şu şekilde:

"Cumhuriyet Halk Partisi Gönen İlçe Başkanlığı'na ait parti aracına yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Demokratik siyasete, hukukun üstünlüğüne ve halk iradesine açık bir tehdit oluşturan bu saldırı, yalnızca partimize değil, Gönen'deki huzura ve demokrasimize yapılmış bir saldırıdır.

"BİZLERİ KORKUTAMAZ VE YOLUMUZDAN DÖNDÜREMEZ"

Bu tür provokatif eylemler, bizleri korkutamaz ve yolumuzdan döndüremez. CHP olarak, halkımızın haklarını savunmaya, adalet ve demokrasi mücadelesine kararlılıkla devam edeceğiz.

"ADALET ÖNÜNE ÇIKARACAĞINA İNANCIMIZ TAMDIR"

Yetkililerin bu saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri en kısa sürede tespit edip adalet önüne çıkaracağına inancımız tamdır. Sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyor, saldırıyı gerçekleştirenleri lanetliyor, halkımızı sağduyuya davet ediyoruz.

Gönen İlçe Başkanlığı'ndan yapılan bir başka açıklamada ise, silahlı saldırıyı gerçekleştiren saldırganların yakalandığı bildirildi"

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Anahtar Kelimeler:
Gönen CHP
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