CHP, Barış Yarkadaş hakkında harekete geçti! Savunması alınacak

CHP üyesi olan ve çıktığı televizyon programlarında partisine yönelik çok sert eleştirilerde bulunan gazeteci Barış Yarkadaş hakkında harekete geçildi. CHP, parti üyesi Yarkadaş hakkında disiplin süreci başlattı, savunması alınacak.

CHP, Barış Yarkadaş hakkında harekete geçti! Savunması alınacak

CHP üyesi Gazeteci Barış Yarkadaş hakkında CHP Yüksek Disiplin kuruluna sunulan şikayet dilekçesi üzerine disiplin süreci başlatıldı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na mahkeme kararıyla kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in ardından Gazeteci Barış Yarkadaş’ın da disiplin süreci başlıyor. CHP İstanbul İl Yönetiminin şikayeti üzerine başlayan disiplin süreci kapsamında Barış Yarkadaş’ın yazılı ya da sözlü olarak savunması alınacak.

Barış Yarkadaş 25 ve 26. Dönem CHP Milletvekili olarak TBMM’de görev almıştı.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

