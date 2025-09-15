HABER

CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç gözaltına alındı

CHP cephesinde sular durulmuyor. CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç, CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'e "hakaret" suçundan gözaltına alındı.

CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç, CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'e hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Kılıç'ın sosyal medya hesabından Gürzel'i hedef alan paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Kılıç, İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı.

CHP'DEN İSTİFA EDİP AK PARTİ'YE KATILMIŞTI

İlçe Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in ihaleye fesat karıştırma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım iddialarıyla tutuklanmasının ardından Başkanvekili seçilen Gürzel, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmıştı.

