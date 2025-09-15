CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç gözaltına alındı

CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç, CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'e hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Kılıç'ın sosyal medya hesabından Gürzel'i hedef alan paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Kılıç, İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı.
İlçe Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in ihaleye fesat karıştırma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım iddialarıyla tutuklanmasının ardından Başkanvekili seçilen Gürzel, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmıştı.
