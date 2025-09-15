HABER

CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç gözaltına alınmıştı! Karar verildi

CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç, CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'e 'hakaret' suçundan gözaltına alınmıştı. Mahkeme Kılıç hakkında karar verdi. Kılıç adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç gözaltına alınmıştı! Karar verildi
Recep Demircan

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'i hedef alan sosyal medya paylaşımları nedeniyle CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç hakkında soruşturma başlattı. Kılıç, Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince 'hakaret' suçundan gözaltına alındı.

KARAR VERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç'ın savcılıkta ifadesi alındı. Daha sonra Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Kılıç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

