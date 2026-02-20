Google Chrome kullananlara müjde! İnternet deneyimini değiştirecek 3 yeni özellik geldi

Google Blog'da yer alan bilgilere göre; teknoloji devi Google, Chrome için üç yeni özellik duyurdu. Yeni özellikler, günlük kullanıcılardan profesyonellere kadar geniş bir kitleyi hedefliyor.

İKİ SEKME BİR ARAYA GELİYOR

Chrome'un yeni özelliklerinden biri "Split View" (Bölünmüş Görünüm) özelliği. Bu özellik, kullanıcıların iki farklı sekmeyi aynı anda tek bir pencerede görmesine olanak tanıyor ve sürekli sekmeler arası geçiş yapma zahmetini ortadan kaldırıyor.

CHROME'DA PDF ÜZERİNE NOT ALMA DÖNEMİ

İkinci olarak, PDF not ekleme özelliği artık Chrome PDF Görüntüleyici'ye entegre edildi. Bu yenilik sayesinde, herhangi bir PDF dosyasını indirmeye veya harici bir uygulama açmaya gerek kalmadan doğrudan tarayıcı üzerinden metinlerin altı çizilebiliyor veya notlar eklenebiliyor.

"DRİVE'A KAYDET" ÖZELLİĞİ DE GELDİ

Üçüncü ve son özellik ise "Google Drive'a Kaydet" özelliği. Bu özellik, indirilen dosyaların bilgisayar içinde kaybolması sorununa çözüm getirirken, PDF'ler artık doğrudan bulut hesabına gönderilebiliyor. İndirme ve yeniden yükleme zahmetini bitiren bu sistemde, dosyalar Drive üzerinde otomatik olarak oluşturulan "Saved from Chrome" klasöründe düzenleniyor. Bu sayede önemli belgelere tüm cihazlardan kolayca erişilebiliyor ve arama yapılabiliyor.