HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Google Chrome kullananlara müjde! İnternet deneyimini değiştirecek 3 yeni özellik geldi

Google, Google Chrome internet tarayıcısı için kullanıcıların internet deneyimini daha verimli hale getirmek adına üç yeni üretkenlik özelliğini kullanıma sundu.

Google Chrome kullananlara müjde! İnternet deneyimini değiştirecek 3 yeni özellik geldi
Enes Çırtlık

Google Blog'da yer alan bilgilere göre; teknoloji devi Google, Chrome için üç yeni özellik duyurdu. Yeni özellikler, günlük kullanıcılardan profesyonellere kadar geniş bir kitleyi hedefliyor.

İKİ SEKME BİR ARAYA GELİYOR

Chrome'un yeni özelliklerinden biri "Split View" (Bölünmüş Görünüm) özelliği. Bu özellik, kullanıcıların iki farklı sekmeyi aynı anda tek bir pencerede görmesine olanak tanıyor ve sürekli sekmeler arası geçiş yapma zahmetini ortadan kaldırıyor.

Google Chrome kullananlara müjde! İnternet deneyimini değiştirecek 3 yeni özellik geldi 1

CHROME'DA PDF ÜZERİNE NOT ALMA DÖNEMİ

İkinci olarak, PDF not ekleme özelliği artık Chrome PDF Görüntüleyici'ye entegre edildi. Bu yenilik sayesinde, herhangi bir PDF dosyasını indirmeye veya harici bir uygulama açmaya gerek kalmadan doğrudan tarayıcı üzerinden metinlerin altı çizilebiliyor veya notlar eklenebiliyor.

Google Chrome kullananlara müjde! İnternet deneyimini değiştirecek 3 yeni özellik geldi 2

"DRİVE'A KAYDET" ÖZELLİĞİ DE GELDİ

Üçüncü ve son özellik ise "Google Drive'a Kaydet" özelliği. Bu özellik, indirilen dosyaların bilgisayar içinde kaybolması sorununa çözüm getirirken, PDF'ler artık doğrudan bulut hesabına gönderilebiliyor. İndirme ve yeniden yükleme zahmetini bitiren bu sistemde, dosyalar Drive üzerinde otomatik olarak oluşturulan "Saved from Chrome" klasöründe düzenleniyor. Bu sayede önemli belgelere tüm cihazlardan kolayca erişilebiliyor ve arama yapılabiliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Güvenliği şansa bırakmayın: Hırsızlık önleyici çanta indirimdeGüvenliği şansa bırakmayın: Hırsızlık önleyici çanta indirimde
İran'dan ABD'nin 'saldırı ihtimaline' rest! Uydu görüntüleri kanıtladıİran'dan ABD'nin 'saldırı ihtimaline' rest! Uydu görüntüleri kanıtladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Google Google Chrome İnternet tarayıcısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

İlk başörtülü vali olarak tarihe geçmişti! İşte yeni görevi

İlk başörtülü vali olarak tarihe geçmişti! İşte yeni görevi

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın ifadeleri ortaya çıktı

İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın ifadeleri ortaya çıktı

Her gün 20 bin kişi başvuruyor! Talep patlaması yaşandı

Her gün 20 bin kişi başvuruyor! Talep patlaması yaşandı

Dünyanın en büyük gıda şirketi küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak

Dünyanın en büyük gıda şirketi küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.