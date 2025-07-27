CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk açıkladı! Çarpıcı yangın iddiası: "03 plakalı bir kamyonet..."

Bursa'da farklı noktalarda çıkan yangınlar devam ediyor. Harmancık'taki yangını yerinden takip eden CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk çarpıcı bir iddiada bulundu. Öztürk şuan yanan alanla ilgisi bulunmayan bir bölgenin benzin dökülerek yakıldığını öne sürdü.

Öztürk şunları ifade etti:

"03 PLAKALI BİR KAMYONET BENZİN DÖKEREK ATEŞLEDİ"

"Evet Harmancık'yayız. 6-7 noktada yangınlar devam ediyor. Bu kadar çok bölgede yangın nasıl olabiliyor, bu bizi şaşırtıyor. Az önce Kışmanlar kavşağı, burası ile hiç alakası olmayan 6-7 köyü etkileyecek bir alanda bir anda 8-10 ağacı kapsayacak şekilde yangın başlangıcı ihbarı aldık. Hızlıca müdahale edildi ama aldığımız bilgi 03 plakalı bir pikabın orayı benzin dökerek ateşlediği şeklindeydi. Oradaki yangını ekipler söndürdü. Benzin kokusu vardı, jandarmaya da emniyete de gerekli uyarıyı yaptık.

"AKLIMIZA KÖTÜ ŞEYLER GETİRİYOR"

Çok noktada başlayan yangın aklımıza kötü şeyler getiriyor. Görgü tanıklarının ifadeleri de bunu doğrular nitelikteydi. Bu konuda bilgilendirme yapacağız yakından takip ediyoruz."