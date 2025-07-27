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CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk açıkladı! Çarpıcı yangın iddiası: "03 plakalı bir kamyonet..."

Bursa'da devam eden yangınları kontrol altına alınması için çalışmalar devam ederken CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk çarpıcı bir iddiada bulundu. Öztürk şuan yanan alandan uzak olan bir bölgenin benzin dökülerek yakıldığını öne sürdü. Yangının söndürüldüğünü ifade eden Öztürk "Benzin kokusu vardı, jandarmaya da emniyete de gerekli uyarıyı yaptık. Çok noktada başlayan yangın aklımıza kötü şeyler getiriyor." dedi.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk açıkladı! Çarpıcı yangın iddiası: "03 plakalı bir kamyonet..."
Recep Demircan

Bursa'da farklı noktalarda çıkan yangınlar devam ediyor. Harmancık'taki yangını yerinden takip eden CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk çarpıcı bir iddiada bulundu. Öztürk şuan yanan alanla ilgisi bulunmayan bir bölgenin benzin dökülerek yakıldığını öne sürdü.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk açıkladı! Çarpıcı yangın iddiası: "03 plakalı bir kamyonet..." 1

Öztürk şunları ifade etti:

"03 PLAKALI BİR KAMYONET BENZİN DÖKEREK ATEŞLEDİ"

"Evet Harmancık'yayız. 6-7 noktada yangınlar devam ediyor. Bu kadar çok bölgede yangın nasıl olabiliyor, bu bizi şaşırtıyor. Az önce Kışmanlar kavşağı, burası ile hiç alakası olmayan 6-7 köyü etkileyecek bir alanda bir anda 8-10 ağacı kapsayacak şekilde yangın başlangıcı ihbarı aldık. Hızlıca müdahale edildi ama aldığımız bilgi 03 plakalı bir pikabın orayı benzin dökerek ateşlediği şeklindeydi. Oradaki yangını ekipler söndürdü. Benzin kokusu vardı, jandarmaya da emniyete de gerekli uyarıyı yaptık.

"AKLIMIZA KÖTÜ ŞEYLER GETİRİYOR"

Çok noktada başlayan yangın aklımıza kötü şeyler getiriyor. Görgü tanıklarının ifadeleri de bunu doğrular nitelikteydi. Bu konuda bilgilendirme yapacağız yakından takip ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bursa CHP
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