CHP, İstanbul İl yönetimine atanan 4 ismi Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti

Cumhuriyetçi Halk Partisi (CHP), 4 kişiyi disipline sevk etti. İstanbul İl Yönetimine atanan isimlere işlem başlatıldı. Tedbirli sevk olduğu gerekçesiyle CHP İstanbul yönetimine birlikte görevlendirilen Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'ın üyelikleri şimdiden düşürüldü.

Mustafa Fidan

CHP MYK, Gürsel Tekin ile CHP İstanbul yönetimine birlikte görevlendirilen Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'ı kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak YDK'ya sevk etti.

4 İSİM KESİN İHRAÇ TALEBİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla İstanbul İl Yönetimine geçici olarak atanan Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'ı kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Tedbirli sevk olduğu gerekçesiyle dört kişinin de üyelikleri şimdiden düşürüldü.

