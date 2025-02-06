CHP'de aday krizi... Mansur Yavaş resti çekti! Canlı yayında çarpıcı iddia: Benim kapımı çalmayın

CHP tarafı son aylarda yaptığı her açıklamada erken seçim taleplerini dile getirdi. Gelen talebin dozu son günlerde daha da artarken, partinin kimi cumhurbaşkanı adayı göstereceği ise merak konusu oldu.

Konuyla ilgili olarak CHP lideri adayın parti içindeki siyaset tarafından belirleneceğini belirtti ve adayı belirlemek için seçime gidileceğini aktardı.

"SEÇİM TARİHİ BELLİ DEĞİL, TÜRKİYE'DE ŞARTLAR HER ŞEY DEĞİŞİR"

Partide aday olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adı öne çıkarken, Yavaş yaptığı açıklamada aday belirlemek için erken olduğunu savundu ve "Seçim tarihi belli değil, o zamana kadar Türkiye'de şartlar, her şey değişir. Ekonomik olarak sıkıntı varken, toplumun bununla uğraşmaması kanaatindeyim. Adayların birbirinin enerjisini yormaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

CANLI YAYINDA DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Parti içinde yaşanan bu fikir ayrılığı kriz olarak yorumlanırken, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'ten dikkat çeken bir iddia gündem geldi.

"ERDOĞAN BELİRLEDİĞİNİZ ADAYI EKARTE ETTİĞİNDE BENİM KAPIMI ÇALMAYIN"

Canlı yayında konuyla ilgili olarak aldığı bilgiyi paylaşan Atik, Yavaş'ın "Siz Erdoğan'ı tanımıyorsunuz. Nasıl mücadele edilir bilmiyorsunuz. Erdoğan belirlediğiniz adayı ekarte ettiğinde tekrar benim kapımı çalmayın" dediğini iddia etti.

ÖZEL: YAVAŞ'IN TÜRKİYE'YE KAYBETTİRMEK GİBİ BİR NİYETİ HİÇ YOK

Özel, Yavaş'ın 'aday belirlemek için erken' düşüncesini ise şu sözlerle yorumlamıştı: "Ön seçime bir itirazı yok ama 'Acaba acele mi ediyoruz?' diye bir takım endişelerini bana da iletti. Ama partinin yetkili kurulları 'stratejik olarak bir an önce aday belirlenmeli' diyorlar. Ön seçime girer girmez bilmiyorum ama Mansur başkanda şunu gördüm, parti vazife verirse kazandırmak için elinden geleni yapmak istiyor. Partiye ve Türkiye'ye kaybettirmek gibi bir niyeti hiç yok"