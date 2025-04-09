CHP'de Berhan Şimşek krizi! Kurultayın iptali için harekete geçti... YSK'ya itiraz başvurusu

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'ndaki adaylık krizi devam ediyor. Mevcut genel başkan Özgür Özel yeniden genel başkan seçilirken, adaylığını açıklayan Berhan Şimşek aday olamamıştı.

5 DAKİKA GEÇ KALDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

CHP'nin kurultayında Berhan Şimşek'in 'zamanında başvuru yapmadığı' ve 'yeterli delegeden imza toplayamadığı' iddia edilmişti. Şimşek de yaptığı açıklamada 5 dakika geç kaldığını belirtmişti.

"BIRAKIN 5 DAKİKAYI BİR BUÇUK SAATLİK KONUŞMANIN SONUNA KADAR BİZE HİÇBİR ŞEY ULAŞMAMIŞTIR"

Divan Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise Berhan Şimşek'i yalanlayarak, "Bırakın 5 dakikayı, Genel Başkan'ın bir buçuk saatlik konuşmasının sonuna kadar bize hiçbir şey ulaşmamıştır" demişti.

KURULTAYIN İPTALİ İÇİN YSK'YA BAŞVURU YAPILDI

Kurultaydaki tartışmalar bir başka boyuta taşındı. Gazeteci Nuray Başaran, TGRT'de kurultaya ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz başvurusu yapıldığını duyurdu.

"BAŞVURUNUN CİDDİ GEREKÇELERE DAYANDIĞI İDDİA EDİLİYOR"

4 sayfalık itiraz dilekçesini yayınlayan Başaran, "Olağanüstü kongrelerde itiraz için 48 saatlik süre vardır. Bu sürede YSK'ya yapılan başvurunun ciddi gerekçelere dayandığı iddia ediliyor. CHP'li akademisyen Kemal Çiftçili 48 saat içinde olağanüstü kongrenin iptali için dilekçe verdi" dedi.

"BERHAN ŞİMŞEK'İN NASIL ADAY YAPILMADIĞI DİLEKÇEDE YER ALIYOR"

Başaran açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Dilekçede 'kanuna karşı hile yapıldı, antidemokratik şekilde oldu bittiye getirildi, fiziksel engellemelerle aday olamadık' deniyor. Aynı zamanda seçme ve seçilme hakkımı elimizden alındı denilerek, kayyım atanacak diye kanuna karşı hile yapıldığı belirtiliyor. Her şeyden öte Berhan Şimşek'in nasıl aday yapılmadığı da dilekçede yer alıyor"