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CHP’de çifte toplantı! İşte Özel ve Kılıçdaroğlu'nun toplantısına katılan vekil sayısı

CHP'de bugün iki farklı grup toplantısı yapılırken Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantılarına kaç vekilin katıldığı merak konusu oldu. Özel'in toplantısına 98, Kılıçdaroğlu'nun toplantısına 18 vekilin katıldığı ortaya çıktı.

CHP’de çifte toplantı! İşte Özel ve Kılıçdaroğlu'nun toplantısına katılan vekil sayısı
Recep Demircan

CHP'de grup toplantısı muamması bugün çözüldü. Özel Meclis’te konuşurken hemen ardından Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ndeki grup toplantısında konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL'İN TOPLANTISINA KATILAN VEKİL SAYISI 98

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre ikili grup toplantısının yaşandığı CHP’de gözler, toplantılardaki katılım oranlarına çevrildi. Özel’in Meclis’te gerçekleştirdiği toplantıya 98 milletvekilinin katıldığı görüldü.

CHP’de çifte toplantı! İşte Özel ve Kılıçdaroğlu nun toplantısına katılan vekil sayısı 1

KILIÇDAROĞLU'NUN TOPLANTISINA KATILAN VEKİL SAYISI 18

Saat 14.30’da CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen grup toplantısına katılan milletvekili sayısının ise 18 olduğu vurgulandı.

CHP’de çifte toplantı! İşte Özel ve Kılıçdaroğlu nun toplantısına katılan vekil sayısı 2

22 VEKİL İKİ TOPLANTIYA DA KATILMADI

Toplam 22 CHP milletvekilinin ise her iki toplantıya da katılmadığı belirtildi. Toplantıya katılmayan milletvekilleri arasında, Özel ya da Kılıçdaroğlu’na desteğini açıktan ifade eden isimlerin de yar aldığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel CHP
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