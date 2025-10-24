CHP'de gözler Ankara'da! Kurultay davası başladı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38'inci Olağan Kurultayı ile 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın yeni duruşması bugün Ankara'da görülüyor. Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek beşinci duruşma saat 10.00'da başladı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Dava ile ilgili süreç 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen 38'inci Olağan Kurultay ile 6 Nisan 2025'te yapılan 21. Olağanüstü Kurultay'a dayanıyor.

Hatay eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler 38'inci Olağan Kurultay'a şaibe karıştırıldığı iddia etmiş ve delegelerin oylarını rüşvet karşılığında satın alındığı öne sürülerek farklı mahkemelerde dava açmıştı. Bu davalar 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde birleştirilmişti.

KILIÇDAROĞLU TALEBİ GELMİŞTİ

Davacılar, oylamaya rüşvet ve hile karıştırıldığını öne sürüp, delege iradesinin sakatlandığını savundu. Kurultayın yok hükmünde (mutlak butlan) sayılmasını isteyen davacılar, bir önceki genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve iade edilmesi gerektiğini savunuyor.

İLK DAVA ERTELENMİŞTİ

Aynı davacılar ayrıca 6 Nisan 2025'te yapılan 21. Olağanüstü Kurultay'ın da iptal edilmesini de istedi. Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki ilk duruşma 26 Mayıs günü görüldü. Davalıların ilk duruşmadaki ihtiyati tedbir talebi reddedildi, duruşma 30 Haziran'a ertelendi.

30 Haziran'daki duruşmaya kısa bir süre kala tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 11 kişi hakkında "CHP delegelerine oy karşılığında para verildiği" iddiasına yönelik iddianame tamamlandı. Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen dosya üzerinde görevsizlik kararı verildi. Dosya Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevsizlik kararına itiraz ederken, 38'inci Olağan Kurultay'ın iptali için açılan dava da bu itirazın sonucunun beklenmesi için 8 Eylül'e ertelendi. Aynı davanın günü daha sonra 15 Eylül'e alındı.

TALEP REDDEDİLMİŞTİ

15 Eylül'de gözler bir kez daha Ankara'daki 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne çevrilmişti. Davacı vekilleri bu duruşmada da ihtiyati tedbir talebinde bulunmuş, mahkeme heyeti bu talebi reddetmişti. Mahkeme ayrıca davaya konu her iki kurultayda oy kullanan delegelerin isimlerinin bir sonraki duruşmaya kadar hazır edilmesini istemişti.