CHP'de hareketli günler devam ediyor! Gürsel Tekin İstanbul il binasına gideceği günü açıkladı

Son günlerin en çok konuşulan partisi olan CHP'de bir sıcak gelişme daha yaşandı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yerine 4 kişilik heyetle birlikte kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, pazartesi günü CHP İstanbul il binasına geleceğini söyledi.

Ufuk Dağ

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'den yeni bir açıklama geldi. Sözcü'de yer alan habere göre Gürsel Tekin, pazartesi il binasına gideceğini açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

