CHP'de kritik gün! Gözler MYK toplantısına çevrildi: Görevden almalar ve atamalar olacak mı?

Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de sular durulmuyor. Aralarında Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba'nın da bulunduğu 9 milletvekilinin ihracının istenmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Haziran Çarşamba günü Merkez Yönetim Kurulu'nu topluyor. Gözlerin çevrildiği kritik MYK'da görevden alma kararlarının gelebileceği öne sürüldü.

GÖREVDEN ALINABİLİRLER

Edinilen bilgeye göre gündemde ise "uyumlu çalışmadıkları" iddiasıyla bazı il başkanlarının görevden alınması var. Ankara, İstanbul ve İzmir İl Başkanları başta olmak üzere Bursa, Düzce, Sinop ve Kars İl Başkanlarının görevden alınacağı ve onların yerine yeni atamalar yapılabileceğini iddia edildi.

YENİ ATAMA YAPILACAK MI?

MYK’da ayrıca geçen hafta tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesinin ardından grup başkanvekillikleri düşen Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın yerine atama yapılabileceği konuşuluyor.



ÖZGÜR ÖZEL'DEN İMZA HAMLESİ

Diğer yandan ise Özgür Özel kanadı, olağanüstü kurultay talebini için 900’e yakın delegeden toplanan noter tasdikli imzayı CHP Genel Merkezi'ne teslim etmeye hazırlanıyor. Özel ekibinin de yarın imzaları partiye teslim etmesi bekleniyor.

GRUP TOPLANTISI İPTAL EDİLMİŞTİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Müslim Sarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu hafta TBMM Grup Toplantısı yapmayacağını duyurmuştu. Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yarın TBMM'de gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı almıştır. Partimizin önceliği; kişisel ya da dönemsel tartışmalar değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal gücünü, ortak aklını ve toplumsal sorumluluğunu korumaktır" ifadelerini kullanmıştı.