Tek tekerlekli güvenlik robotu tanıtıldı: 30 km/sa hıza çıkabiliyor

2025 yılında kurulan Estonya merkezli Rollo Robotics şirketi, ünyanın ilk dengeli, tek tekerlekli otonom güvenlik robotu olarak tanımladığı 1ROLLO’nun tanıtımını yaptı.

60 SANTİMETRELİK TEKERLEK ÜZERİNDE DENGESİNİ KORUYOR

Interesting Engineering'de yer alan habere göre, geleneksel dört tekerlekli güvenlik robotlarının aksine 1ROLLO, şirkete özgü bir dengeleme sistemi kullanarak 60 santimetrelik tek bir tekerlek üzerinde dengesini koruyor.

Tasarımın merkezinde, ana tekerleğin içine dikey olarak yerleştirilmiş yüksek hızlı bir volan bulunuyor. Dönen volanın oluşturduğu jiroskopik kuvvetler; robot hareket ederken, dururken veya engebeli arazide ilerlerken dik kalmasını sağlıyor.

Robot yön değiştirmek için iç volanı eğiyor ve motosiklete benzer biçimde dönüş yönüne doğru yatıyor. Sensörler, Rollo Robotics’in kendi bünyesinde geliştirdiği kontrol yazılımına sürekli veri gönderiyor. Yazılım da dengeyi korumak için devamlı ayarlamalar yapıyor.

SEKİZ SAATE KADAR ÇALIŞABİLİYOR

1ROLLO, 110 santimetre yüksekliğinde ve yaklaşık 45 kilogram ağırlığında.

Robot saatte 30 kilometre kadar hıza çıkabiliyor. Bataryası sekiz saate kadar çalışma süresi sunuyor.

Güç seviyesi düştüğünde kablosuz şarj istasyonuna otomatik olarak dönen robot, asgari insan müdahalesiyle günün 24 saati görevlendirilebiliyor.

IP65 dereceli muhafazası sayesinde yağmurda, tozlu ortamlarda ve eksi 20 derece ile 55 derece arasındaki sıcaklıklarda çalışabiliyor.

İNSANLARI, ARAÇLARI VE AÇIK KAPILARI ALGILAYABİLİYOR

Robot, çevresini gerçek zamanlı izlemek için bilgisayarlı görü ve uç yapay zekâ kullanan 360 derecelik bir görüş sistemiyle donatıldı.

1ROLLO; insanları, araçları, açık kapıları ve diğer olağan dışı faaliyetleri tespit edebiliyor. RTK-GNSS konumlandırma sistemi ise önceden haritalandırılan devriye rotalarında navigasyon sağlıyor.

Robot bir anormallik tespit ettiğinde 4G, 5G veya Wi-Fi üzerinden bulut tabanlı filo yönetim platformuna uyarı gönderiyor.

Operatörler canlı videoya erişebiliyor, robotun yerleşik mikrofonu ve hoparlörü üzerinden iletişim kurabiliyor veya gerektiğinde güvenlik personelini görevlendirebiliyor.

DAR ALANLARDA DEVRİYE İÇİN TASARLANDI

Üreticisine göre 1ROLLO’nun en önemli pratik avantajlarından biri, ince ve tek tekerlekli tasarımı.

Robot, dar koridorlarda, girişlerde veya kalabalık geçiş alanlarında zorlanabilen daha büyük dört tekerlekli sistemlerin aksine dengesini koruyarak daha dar alanlarda ilerleyebiliyor.

1ROLLO; sanayi tesisleri, veri merkezleri, havalimanları, kampüsler ve diğer kritik altyapı alanlarındaki güvenlik devriyeleri için tasarlandı.

Techeblog’un aktardığına göre robotun modüler mimarisi; termal kameralar, hareketli ve yakınlaştırmalı PTZ kameralar, gece görüş sistemleri, RFID okuyucuları ve göreve özel diğer ekipmanları destekliyor.

ABONELİKLE SUNULACAK

Rollo Robotics, 1ROLLO’yu doğrudan satmak yerine abonelik tabanlı bir hizmet üzerinden sunacak.

Müşterilerin ödeyeceği aylık ücret; donanımı, bakımı, yazılım güncellemelerini ve gelecekteki donanım yükseltmelerini kapsayacak. Şirkete göre bu yöntem, başlangıç yatırımını azaltırken sistemin kullanım süresi boyunca güncel kalmasını sağlayacak.

1ROLLO’nun 2027 yılında ticari olarak kullanıma sunulması planlanıyor.