CHP'de kurultay günü! Özgür Özel tek aday... Güven oylaması yapılacak

CHP'de gözler bugün yapılacak olan 22. Olağanüstü Kurultaya çevrildi. Saat 10:00'da başlayacak olan kurultayda bin 127 delege oy kullanacak.

Kurultayda yeni bir 'şaibe' iddiasının gündeme gelmemesi için İstanbul il delegeleri ve Parti Meclisi (PM) üyeleri ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri oy kullanmayacak. Delegelerce kurultayın gündemine, parti tüzüğünde yer alan “güven oylaması” maddesi de eklendi.

ADAY İÇİN 10 İMZA ŞARTI VAR

CHP’de Genel Başkan adayı olmak için delege üye tamsayısının en az yüzde 5’inin kurultayda belirlenecek. Genel Başkan, kurultayca gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla belirleniyor. İlk iki oylamada sonuç alınamaz ise üçüncü oylamada en çok oy alan aday seçiliyor. Kurultaydan sonra en yetkili organ olan PM üyeliğine aday olabilmek için ise 10 delegenin imza vermesi şartı aranıyor.

ÖZEL TEK ADAY

CHP kurultayında tek aday ise mevcut Genel Başkan Özgür ÖZel. Parti Meclisi ve YDK üyelerinin seçimi için ise delegelerin yazılı önerisi üzerine çarşaf değil blok liste uygulamasının tercih edilmesi bekleniyor. Blok listede, genel başkan adayları tarafından sunulan, seçilecek sayıda asıl ve yedek PM ve YDK adayları yer alıyor.

KONGRE TAKVİMİ İŞLEYECEK

CHP’de, 22. Olağanüstü Kurultay’ın ardından kongre takvimi işlemeye devam edecek. Kasımda toplanması planlanan 39’uncu Olağan Kurultay’da, tekrar genel başkan, PM ve YDK üyelerinin seçimine gidilecek, hazırlığı süren yeni parti programı da delegelerin onayına sunulacak.

OĞUZ KAAN SALICI'DAN LİSTE AÇIKLAMASI: "HAZIRLIĞIMIZ YOK"

CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın çalışma ekibinde bulunan ve parti içi muhalefetin öne çıkan isimlerinden olan Oğuz Kaan Salıcı ise kurultayda aday olmayacağını ve liste çıkarmayacaklarını söyledi. Salıcı, "Almış olduğum bu karar ne bir vazgeçiş ne kabulleniştir. Bu, partimizi şahsi hırslardan ve gereksiz gerilimlerden koruma iradesidir" dedi.