HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

CHP'de kurultay günü! Özgür Özel tek aday... Güven oylaması yapılacak

CHP son iki yılda biri olağan, ikisi ise olağanüstü olmak üzere üçüncü kurultayını yapacak. Kurultayda 'şaibe' iddialarının önüne geçebilmek için İstanbul delegesi oy kullanmayacak. Mevcut Genel Başkan Özgür Özel ise tek aday. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen ve parti içi muhalefette öne çıkan Oğuz Kaan Salıcı, hazırlıklarının olmadığını söylemişti. İşte detaylar...

CHP'de kurultay günü! Özgür Özel tek aday... Güven oylaması yapılacak
Melih Kadir Yılmaz

CHP'de gözler bugün yapılacak olan 22. Olağanüstü Kurultaya çevrildi. Saat 10:00'da başlayacak olan kurultayda bin 127 delege oy kullanacak.

Kurultayda yeni bir 'şaibe' iddiasının gündeme gelmemesi için İstanbul il delegeleri ve Parti Meclisi (PM) üyeleri ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri oy kullanmayacak. Delegelerce kurultayın gündemine, parti tüzüğünde yer alan “güven oylaması” maddesi de eklendi.

CHP de kurultay günü! Özgür Özel tek aday... Güven oylaması yapılacak 1

ADAY İÇİN 10 İMZA ŞARTI VAR

CHP’de Genel Başkan adayı olmak için delege üye tamsayısının en az yüzde 5’inin kurultayda belirlenecek. Genel Başkan, kurultayca gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla belirleniyor. İlk iki oylamada sonuç alınamaz ise üçüncü oylamada en çok oy alan aday seçiliyor. Kurultaydan sonra en yetkili organ olan PM üyeliğine aday olabilmek için ise 10 delegenin imza vermesi şartı aranıyor.

CHP de kurultay günü! Özgür Özel tek aday... Güven oylaması yapılacak 2

ÖZEL TEK ADAY

CHP kurultayında tek aday ise mevcut Genel Başkan Özgür ÖZel. Parti Meclisi ve YDK üyelerinin seçimi için ise delegelerin yazılı önerisi üzerine çarşaf değil blok liste uygulamasının tercih edilmesi bekleniyor. Blok listede, genel başkan adayları tarafından sunulan, seçilecek sayıda asıl ve yedek PM ve YDK adayları yer alıyor.

KONGRE TAKVİMİ İŞLEYECEK

CHP’de, 22. Olağanüstü Kurultay’ın ardından kongre takvimi işlemeye devam edecek. Kasımda toplanması planlanan 39’uncu Olağan Kurultay’da, tekrar genel başkan, PM ve YDK üyelerinin seçimine gidilecek, hazırlığı süren yeni parti programı da delegelerin onayına sunulacak.

OĞUZ KAAN SALICI'DAN LİSTE AÇIKLAMASI: "HAZIRLIĞIMIZ YOK"

CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın çalışma ekibinde bulunan ve parti içi muhalefetin öne çıkan isimlerinden olan Oğuz Kaan Salıcı ise kurultayda aday olmayacağını ve liste çıkarmayacaklarını söyledi. Salıcı, "Almış olduğum bu karar ne bir vazgeçiş ne kabulleniştir. Bu, partimizi şahsi hırslardan ve gereksiz gerilimlerden koruma iradesidir" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | Trump'ın oğlu ile pazarlık iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert yanıt! "Özgür Özel de yanımızda mıydı?"Son dakika | Trump'ın oğlu ile pazarlık iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert yanıt! "Özgür Özel de yanımızda mıydı?"
Dikkat! Herkesin başına gelebilir: "Başkaları düşmesin"Dikkat! Herkesin başına gelebilir: "Başkaları düşmesin"

Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP kurultay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.