CHP'de kurultay öncesi dikkat çeken açıklama! Gürsel Tekin'den, Özgür Özel'e yanıt geldi: "Nevrim döndü"

CHP bugün olağanüstü kurultayda bir araya gelecek. Kurultay öncesi dün dikkat çeken bir açıklama geldi. Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, katıldığı bir yayında çok konuşulacak değerlendirmeler yaptı.

ÖZGÜR ÇELİK'LE İLGİLİ ÇOK KONUŞULACAK İDDİA: "'GÜRSEL AĞABEYİMİZİ KAPIDA KARŞILAYACAĞIZ' DİYECEKTİ"

Yerine atandığı Özgür Çelik ile ilgili konuşan Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden alınan Çelik'in kendisini karşılaması konusunda anlaştıklarını ancak daha sonra bu karardan vazgeçildiğini iddia etti. Tekin, "Sevgili il başkanımız Özgür Çelik şöyle bir açıklama yapacaktı: 'Yarın bizim partimizin kuruluş yıldönümü. Çarşamba günü Gürsel abimizi kapıda karşılayacağız' diyecekti. Burada mutabık kaldık. Olmadı. Oraya girmek istemiyorum. 7 gün canhıraş mücadele ettik. Çünkü biz bir ailenin neferleriyiz. Kol kola vereceğiz sıkıntı varsa elbirliğiyle çözeceğiz" şekline konuştu.

"İFTİRALAR, YALANLAR, AKLINIZA GELEBİLECEK NE VARSA SÖYLENDİ"

Tekin kendisinin ve beraberindekilerin kayyum olmadığını, çağrı heyeti olduğunu söyleyerek "Takdir beklerken 3. günden sonra olağanüstü duruma döndü. İftiralar, yalanlar, aklınıza gelebilecek ne varsa söylendi. Söylediklerinizin biri doğruysa özür dileyeceğim. Bu kadar naif davranışımız nasıl infaza dönüştü? Davanın tarafları CHP'li yöneticiler. Tartışmalar 1,5 yıldır vardı, özellikle son 8 ayda parti yöneticileri buna müdahale etmedi. Günün sonunda iptal için başvuran kişiler tarafsız isim listesi bildirdi. Biz bunu kabul etmesek kayyum gelirdi. Biz kayyum değiliz çağrı heyetiyiz" dedi.

"BU ZATLARA GÖSTERMEDİĞİNİZ KABADAYILIĞI BANA MI GÖSTERİYORSUNUZ?"

CHP'deki belediyelere yönelik yapılan 'Yolsuzluk' soruşturmalarıyla ilgili gelen soruya da yanıt veren Tekin, "Sayın Sözen (Eski İBB Başkanı Nurettin Sözen) döneminde minik bir İSKİ olayı oldu. Sayın Sözen suç duyurusunda bulundu ama bizim mahalledekiler infaz etti. Bizim mahallede 'gazeteciyim" diyenler Sözen'i infaz ettiler. Yine bir bakanımızın babasının cenazesinde çelenk bakanlıktan ödendiği için istifa etmek zorunda kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakın eskiden dedikoduya bile tahammül edemezlerdi. Dosyaya yansıyanlara bakıyoruz yalan yanlış da olsa parti yöneticilerinin dava açması gerekiyor. Açmayınca ne diyeceğim? Bu zatlara göstermediğiniz kabadayılığı bana mı gösteriyorsunuz? Kim size bu yalan haberleri yaptırıyor?" ifadelerini kullandı.

ÖZEL'İN 'İHARÇ' AÇIKLAMASINA YANIT: "NEVRİM DÖNDÜ, SÖZ ATAMAZSINIZ BENİ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisinin ihraç edildiği yönündeki açıklamasında ilişkin de konuşan Tekin, "Sayın Genel Başkanı çok severim. Uzun süre mesaimiz oldu. Sayın Genel Başkan televizyona çıktı 'onu attım' dedi. CHP'yi benim kalbimden kimse atamaz. Nevrim döndü. Siz atamazsınız beni. Ben beklerdim ki sayın Genel Başkanımızdan, şu anda 305 arkadaşımız tutuklu. İçinde il başkanlarımız var, parti meclis üyelerimiz var, bir sürü parti yöneticileri var. Tutuklu olmalarının sebebi 73 tane itirafçı var. Sonra bir döndüm, bunların 24'ü CHP üyesi. Şimdi el insaf edin. Arkadaşlarımızın tutukluluğuna sebep olmuş bu itirafçılarla ilgili bir dava yok. CHP beni değil, itirafçıları atsın" şekliden konuştu.

Tekin mevcut görevlerinin ise ancak mahkeme tarafından sona erdirebileceğini söyledi. Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp görüşmediği yönünde gelen soruya da yanıt veren Tekin, "Hiç bu konuları konuşmuyorum. Kemal Kılıçdaroğlu çok psikolojik baskıya maruz kaldı. Ben ne Muharrem İnce'yim ne de Kemal Kılıçdaroğlu. Beni kimse sindiremez. Kılıçdaroğlu siyaseten elbette eleştirilebilir" dedi.