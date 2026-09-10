HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

CHP'de Mansur Yavaş çıkışı: "Yaptığımız etkinliğe katılmasını beklerdik"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Müslim Sarı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'nin kuruluş yıl dönümünde Genel Merkez'deki resepsiyona katılmamasına ilişkin, "Belediye başkanımızın 9 Eylül günü yaptığımız etkinlikte hele ki Ankara'da Ankara Büyükşehir belediye başkanı olarak katılmasını beklerdik" dedi.

CHP'de Mansur Yavaş çıkışı: "Yaptığımız etkinliğe katılmasını beklerdik"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP de Mansur Yavaş çıkışı: "Yaptığımız etkinliğe katılmasını beklerdik" 1

CHP'DEN MANSUR YAVAŞ ÇIKIŞI: "BİR PROBLEM OLUŞTURDU"

Sarı, CHP'nin kongrelerini yapmaya hazır hale geldiğini belirterek "Eylül ayına kadar da partimizi kongrelere hazır hale getirmeyi planlamıştık. Planladığımız şey aynen devam ediyor. 10 Eylül tarihi itibarıyla kongre süreçlerinin başladığını buradan ilan etmek istiyorum. 28 Ekim tarihi itibarıyla bu takvime uygun olarak üye çizelgelerini askıya çıkartacağız. 11 Kasım günü ilçe kongre delege seçimlerinin başlangıç tarihi olarak belirledik. 12 Aralık'tan itibaren de yani mahalle kongrelerimizi tamamladıktan sonra 12 Aralık'tan itibaren de ilçe kongrelerimizi başlatıyoruz. İlçe kongrelerimiz de belirli bir periyotta, belirli bir zamanda yapılacak. İlçe kongrelerimiz tamamlandıktan sonra da 16 Ocak'ta il kongrelerini başlatmayı takvimlendirmiş olduk. 14 Şubat günü geldiğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün il ve ilçe kongreleri tamamlanmış olacak. 14 Şubat tarihinden sonraki bir gün parti meclisi toplanarak kurultay tarihini belirliyor olacak" ifadelerini kullandı.

CHP de Mansur Yavaş çıkışı: "Yaptığımız etkinliğe katılmasını beklerdik" 2

"CHP'DEN AYRILMIŞ OLAN ARKADAŞLARIMI DA CHP İÇİNDE MÜCADELEYE ÇAĞIRIYORUM"

Tüm bunları yaparken temel varsayımlarının CHP'nin üzerindeki mahkeme kararının kesinleşmiş olduğunu varsaydıklarını aktaran Sarı, "O süre içinde bu karar kesinleşmiş olacak. Böyle bir beklentimiz var. Kesinleşmiş olur ise parti meclisini toplayarak kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi içinde siyaset yapan bütün arkadaşlarımın bu kongre takvimi süresi içerisinde parti içi yarışları özgür bir biçimde yapabilecekleri zemini Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi olarak hazırlamayı bir borç biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmış, gitmiş, kızmış bir şekilde başka bir siyasal partide yolculuk etmiş olan arkadaşlarımı da Cumhuriyet Halk Partisi içinde mücadeleye çağırıyorum yeniden bu vesileyle. Hiçbir şey için geç değil. Hala gelebilirler, partimize üye olabilirler. Ve bu üyelik süreci içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yarışmasının fikri yarışmanın içinde siyasal yarışmasının içinde yer alabilirler" açıklamasında bulundu.

CHP de Mansur Yavaş çıkışı: "Yaptığımız etkinliğe katılmasını beklerdik" 3

"BAŞKANIMIZIN 9 EYLÜL GÜNÜ YAPTIĞIMIZ ETKİNLİĞE KATILMASINI BEKLERDİK"

Açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sarı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamanın sorulması üzerine, "Yürütmenin başında olan bir kişi Cumhurbaşkanı mevcut ülke sistemine göre ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait bir Büyükşehir Belediye Başkanı Ankara'da özellikle merkez hükümetle ilişkili olan konularda düşüncelerini fikirlerini görüş alışverişinde bulunmalarının taleplerini iletebilir. Bunda ilkesel olarak bir problem yok. Bunun 9 Eylül gününe denk düşüyor olması bence kamuoyu açısından bir problem oluşturdu. Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesidir. Belediye başkanımızın 9 Eylül günü yaptığımız etkinlikte hele ki Ankara'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak katılmasını beklerdik" yanıtını verdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Nazilli’de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandıNazilli’de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
Bursa’da geri dönüşüm deposunda korkutan yangınBursa’da geri dönüşüm deposunda korkutan yangın

Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ankara CHP
En Çok Okunan Haberler
Tanınmış iş insanının iki erkek çocukla basılmasında mide bulandıran 'para' detayı

Tanınmış iş insanının iki erkek çocukla basılmasında mide bulandıran 'para' detayı

Sarallar – Şahinler kavgasında suikast planı son anda önlendi! Roketatar, anti-tank mühimmatı bulundu

Sarallar – Şahinler kavgasında suikast planı son anda önlendi! Roketatar, anti-tank mühimmatı bulundu

Galatasaray Lizbon'da kayıp! Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı

Galatasaray Lizbon'da kayıp! Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı

Vanlı Kara Haydar'ın fenomen eşi Çağla Öz de gözaltında...

Vanlı Kara Haydar'ın fenomen eşi Çağla Öz de gözaltında...

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Kredi kartı limitlerine düzenleme: Yeni dönem milyonları ilgilendiriyor

Kredi kartı limitlerine düzenleme: Yeni dönem milyonları ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.