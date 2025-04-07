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CHP’de “Marmaris” Gerilimi: Acar Ünlü Tartışmaların Odağında, Oktay’dan Sert Mesaj: “Gerçek Yolunu Bulur”

CHP içinde sular durulmuyor. Yolsuzluk iddialarının gölgesinde gerçekleşen kurultay sonrası Marmaris’te patlayan yeni kriz, gözleri Acar Ünlü’ye çevirdi. Eski Başkan Mehmet Oktay’ın açıklamaları hem parti içinde hem kamuoyunda yankı uyandırdı. Tartışmaların merkezinde ise muhafazakarlık karşıtı refleks iddiaları var.

CHP’de “Marmaris” Gerilimi: Acar Ünlü Tartışmaların Odağında, Oktay’dan Sert Mesaj: “Gerçek Yolunu Bulur”

CHP’de kurultay heyecanının ardından Marmaris’te dikkat çekici bir tartışma başladı. Yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel liderliğindeki partide, eski Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, otel projesi üzerinden Acar Ünlü ve bazı çevrelere sert eleştiriler yöneltti. Oktay’ın sözleri, uzun süredir gölgede kalan tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Acar Ünlü’nün karşı çıktığı otel projesine ruhsatın Oktay döneminde verildiği biliniyor. Ancak Oktay, bunun tüzüğe uygun bir süreç olduğunu, ruhsatın kökeninin 1980’li yıllara dayandığını ve sürecin tüm detaylarının genel merkez tarafından bilindiğini açıkça dile getirdi.

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“GERÇEK YOLUNU BULUR”: OKTAY, AÇIK AÇIK İMA ETTİ

Eski başkan Oktay’ın asıl çıkışı ise projenin 2018’de yenilendiğine dair sözleriyle geldi. Üstelik Oktay, bu yenilemenin Acar Ünlü’nün dayısı olan Ali Acar tarafından yapıldığını öne sürerek, mevcut başkanın kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını ima etti. “Gerçek böyledir, yolunu bulur ortaya çıkar” sözleri, partideki iç hesaplaşmanın sinyali olarak yorumlandı.

PROJEYE İTİRAZIN ARKASINDA NE VAR?

Tartışmalara yeni bir boyut kazandıran isim ise gazeteci Zafer Şahin oldu. Şahin, CHP’li Marmaris Belediyesi’nin projeye itirazının arkasında muhafazakar kesimlere yönelik bir rahatsızlık olduğunu yazdı. İddialara göre, Acar Ünlü yönetimi otelin “muhafazakar tatil konseptiyle” hizmet verecek olmasından dolayı süreci bilinçli şekilde engelledi.

Acar Ünlü, üzerinden tartışılan bu iddia tepki çekerken CHP içindeki geçmiş tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Marmaris CHP
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