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CHP'de olağan kurultay kararı! Takvim belli oldu

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının ardından Müslim Sarı açıklamada bulundu. Sarı, "6 kişilik bir komisyon oluşturduk. Bu komisyon olağan kurultay için oluşturulmuştu. Bir kurultay takvimi hazırlığı içindeler. Eylül ayının ilk haftasından başlayarak olağan kurultay kararını almış bulunuyoruz" dedi.

CHP'de olağan kurultay kararı! Takvim belli oldu
Melih Kadir Yılmaz

CHP'de Kemal Kılıçaroğlu'nun mahkeme kararıyla genel başkanlığa geri getirilmesi partide olağanüstü hale neden olmuştu. Özgür Özel ve ekibi ilk günden beri olağanüstü kurultay için bastırdı. Gözler ise bugün CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen MYK toplantısına çevrilmişti.

"SON YEREL SEÇİMLERDEN BERİ 22 İSTİFA VAR"

Kılıçaroğlu liderliğinde toplanan MYK'nın ardından Müslim Sarı toplantıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Sarı yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Toplantıda ülke ve parti özelinde konuşuldu. Parti gündemine ilişkin değerlendirmelerde aldığımız kararlar var. Bir defa CHP belediye başkanlarının istifası bir konu. Son yerel seçimlerden beri 22 istifa var. 3’ü hala bağımsız, 19’u AKP’ye katıldı. Bunu doğru bulmuyoruz. CHP’den ayrılıp bağımsız olanların bir kenara, ancak siyasal olarak karşımızda olan bir partinin safına katılmasını doğru bulmuyoruz; ancak özeleştiri de yapılması gerektiğini görüyoruz.

"İMZALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ DEVAM EDİYOR"

Bunun dışında kurultay süreçleriyle ilgili geçtiğimiz hafta imzalar getirilmişti. Bu elimizdeki 820 imzanın değerlendirmesi devam ediyor, önümüzdeki günlerde açıklama yapılacak. Bir kongre sürecinin başlatılmasını düşünmüştük, bununla ilgili hem MYK’da hem de PM’de karar vermiştik.

"EYLÜL AYININ İLK HAFTASINDAN BAŞLAYARAK OLAĞAN KURULTAY KARARINI ALMIŞ BULUNUYORUZ"

6 kişilik bir komisyon oluşturduk. Bu komisyon olağan kurultay için oluşturulmuştu. Bir kurultay takvimi hazırlığı içindeler. Eylül ayının ilk haftasından başlayarak olağan kurultay kararını almış bulunuyoruz.

Genel bir yeniden yapılanma çerçevesinde görüşme yapıldı. Bunlardan biri Kayseri ile ilgiliydi. Ayrıca disiplin de söz konusuydu. Diğeri de Antalya’daydı; orada sadece fesih gerçekleşti"

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CHP
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