CHP'de olağanüstü kurultay bilmecesi! Gözler YSK'dan çıkacak kararda

CHP'de kurultay hareketliliği ve tartışmaları devam ediyor. CHP'de bazı delegeler, olağanüstü kurultayın iptali için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu.

YSK İTİRAZLARI DEĞERLENDİRECEK

Ekol TV'de yer alan habere göre, başvuru gerekçesinin, tüzük gereği 15 günlük bekleme süresine uyulmadan YSK'ya müracaat edilmesi olduğu belirtildi. YSK bugün bu itirazları değerlendirecek ve pazar günü olağanüstü kurultayın yapılıp yapılmayacağı netleşecek.

ÖZEL KARARLARA UYUMLU OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise 6 Eylül Pazar günü basın toplantısı düzenleyerek, "tamamen teknik ve hukuki bir hamle ve tedbir" olarak tanımladığı olağanüstü kurultay kararının Yüksek Seçim Kurulu'nun ve diğer kurulların, mahkemenin aldığı kararlarla uyumlu olduğunu söylemişti.

Özel, "Hiç tahmin etmiyorum ama 15'inde partinin Genel Başkanlığına bir kayyum atansa o kayyum orada altı gün durur. Çünkü partinin Genel Başkanı'nın durduramadığı bir süreçtir bu. Altı gün sonra parti, seçilmiş Genel Başkanı yeniden seçer" ifadelerini kullanmıştı.