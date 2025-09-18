CHP'de olağanüstü kurultay bilmecesi! 'Tam kanunsuzluk' iddiasıyla YSK'ya taşındı

CHP'den ana gündem maddesi 21 Eylül'de yapılacak olan olağanüstü kurultay. Partide konuyla ilgili olarak günaşırı yeni gelişme yaşanıyor.

İTİRAZ REDDEDİLMİŞTİ

Bazı CHP delegeleri, 21 Eylül Pazar günü yapılmasına karar verilen CHP’nin Olağanüstü Kurultayı’na itiraz ederek, Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu’ndan kurultay kararının iptalini istedi. Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu, itirazları reddetti.

Ret kararının ardından tekrar harekete geçen delegeler bu kez ilçe seçim kurulunun kararının kaldırılması için Ankara İl Seçim Kurulu’na itirazda bulundu. Ankara İl Seçim Kurulu, ilçe seçim kurulu başkanının aldığı kararın kesin olması nedeniyle itiraz hakkında "karar verilmesine yer olmadığına" oy birliğiyle hükmetti.

YSK YARIN'TAM KANUNSUZLUK' İDDİASINI GÖRÜŞECEK

Yaşanan gelişmelerin ardından ise CHP’nin Olağanüstü Kurultay kararı, bu kez de ''tam kanunsuzluk'' iddiasıyla YSK’ya taşındı. YSK, yarın 15.30’deki gündem toplantısında bu itirazı görüşecek.