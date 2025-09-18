HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

CHP'de olağanüstü kurultay bilmecesi! 'Tam kanunsuzluk' iddiasıyla YSK'ya taşındı

CHP'de Olağanüstü Kurultay süreci arapsaçına döndü. Bazı CHP'li delegeler olağanüstü kurultayın iptali için başvuru yapmıştı fakat bu başvuru reddedilmişti. Konuyla ilgili olarak yeni bir itiraz yapıldı. CHP’nin, 21 Eylül Pazar günü yapılacak Olağanüstü Kurultay kararı, "tam kanunsuzluk" iddiasıyla YSK’ya taşındı. YSK, yarın saat 15.30’daki gündem toplantısında itirazı görüşecek.

CHP'de olağanüstü kurultay bilmecesi! 'Tam kanunsuzluk' iddiasıyla YSK'ya taşındı
Melih Kadir Yılmaz

CHP'den ana gündem maddesi 21 Eylül'de yapılacak olan olağanüstü kurultay. Partide konuyla ilgili olarak günaşırı yeni gelişme yaşanıyor.

İTİRAZ REDDEDİLMİŞTİ

Bazı CHP delegeleri, 21 Eylül Pazar günü yapılmasına karar verilen CHP’nin Olağanüstü Kurultayı’na itiraz ederek, Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu’ndan kurultay kararının iptalini istedi. Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu, itirazları reddetti.

CHP de olağanüstü kurultay bilmecesi! Tam kanunsuzluk iddiasıyla YSK ya taşındı 1

Ret kararının ardından tekrar harekete geçen delegeler bu kez ilçe seçim kurulunun kararının kaldırılması için Ankara İl Seçim Kurulu’na itirazda bulundu. Ankara İl Seçim Kurulu, ilçe seçim kurulu başkanının aldığı kararın kesin olması nedeniyle itiraz hakkında "karar verilmesine yer olmadığına" oy birliğiyle hükmetti.

CHP de olağanüstü kurultay bilmecesi! Tam kanunsuzluk iddiasıyla YSK ya taşındı 2

YSK YARIN'TAM KANUNSUZLUK' İDDİASINI GÖRÜŞECEK

Yaşanan gelişmelerin ardından ise CHP’nin Olağanüstü Kurultay kararı, bu kez de ''tam kanunsuzluk'' iddiasıyla YSK’ya taşındı. YSK, yarın 15.30’deki gündem toplantısında bu itirazı görüşecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Kent uzlaşısı' davası ertelendi! 1 sanık tahliye edildi'Kent uzlaşısı' davası ertelendi! 1 sanık tahliye edildi
Yazar Funda Demirci eşini öldürmüştü! İstenen ceza belli olduYazar Funda Demirci eşini öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

Anahtar Kelimeler:
CHP kurultay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.