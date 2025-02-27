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CHP’de ön seçim için aday olmuştu! Dursun Çiçek’ten çarpıcı iddia: ‘Mansur Yavaş’a söz verilmiş’

27.02.2025 07:31
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CHP’de ön seçim kararı sonrası başlayan tartışmalar hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. CHP'de yapılacak Cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimi için önce aday olan ve kısa süre sonra bu kararından vazgeçen Dursun Çiçek, "Mansur Bey’e bir söz verilmiş, ikinci bir aday ön seçimde istenmiyor. Yani Mansur Yavaş istemediği için 2. bir aday çıkmayacak diye söz verilmiş" iddiasında bulundu.

CHP’de ön seçim için aday olmuştu! Dursun Çiçek’ten çarpıcı iddia: ‘Mansur Yavaş’a söz verilmiş’

CHP’de cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak olan ön seçim ile ilgili gündem yaratacak bir iddia geldi. Bu kez iddianın sahibi ön seçimlere aday olup ardından adaylıktan çekilme kararı alan Dursun Çiçek oldu. tv100'de Kübra Par'la Farklı Açılar programına katılan Çiçek, önemli bir iddiada bulundu.

Çiçek, dikkat çeken açıklamasında “Mansur Bey’e bir söz verilmiş, ikinci bir aday ön seçimde istenmiyor. Yani Mansur Yavaş istemediği için 2. bir aday çıkmayacak diye söz verilmiş” dedi.

Dursun Çiçek yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Burada 2 temel düşünce var. Birincisi tek adayla referandum şeklinde gidip ön seçimden tek aday çıkarmak. Mansur Bey’e bir söz verilmiş, ikinci bir aday ön seçimde istenmiyor. Yani Mansur Yavaş istemediği için 2. bir aday çıkmayacak diye söz verilmiş. Bu Genel Merkezin aldığı bir karar.

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"23 MART'TA SANDIĞA GİTMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Sayın Kılıçdaroğlu’nun tek aday olduğu ve benim de milletvekili olduğum dönemde oy kullanmaya gitmedim. Ben tek adaylı seçimde oy kullanmam, seçeneğim yok dedim. Aynı noktadayım. Yönteme itiraz olarak sandığa gitmeyi düşünmüyorum."

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Dursun Çiçek CHP cumhurbaşkanı adayı
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