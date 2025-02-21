Geriye İmamoğlu kalıyor: Ön seçimde sürpriz gelişme! Dursun Çiçek adaylıktan çekildi

Eşinin rahatsızlandığını söyleyen CHP eski milletvekili Dursun Çiçek, adaylık yarışından çekildi! CHP'de ön seçim takviminin kritik aşamasında sürpriz gelişme yaşandı.

BUGÜN SON GÜNDÜ

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ön seçim için bugün imza toplama işleminin son günü. Ekrem İmamoğlu gerekli imzayı kısa sürede toplamıştı. Dursun Çiçek de aday olmak için imza toplamaya başladığını duyurdu ancak HaberTürk'ün aktardığına göre işlem yarıda kaldı.

"EŞİM RAHATSIZLANDI"

Dursun Çiçek eşi rahatsızlandığı için imza toplama işlemini yarıda kesip İstanbul’a döndü.

"EK SÜRE OLURSA ADAYLIK YARIŞINA DEVAM EDECEĞİM"

Konuyla ilgili yaptığı açıklama yapan Çiçek “Ek süre verirlerse imza toplamaya devam edeceğim. Şu an için eşimin sağlığı daha önemli. Ek süre olursa adaylık yarışına devam edeceğim.” dedi.

"EN AZ 2-3 ADAY OLMASI GEREKİR" DEMİŞTİ

Dursun Çiçek adaylığını tv100 canlı yayınında şöyle açıklamıştı:

"Bir ön seçim yapılıyorsa mutlaka en az 2-3 aday olması gerekir ki, üyelerin tercihlerini ortaya koyabilmesi lazım. Tek adaylı bir ön seçim hem demokratik olmaz hem de etik olmaz. Bir ön seçim tecrübesi yaşadık. Hep ön seçimi savunduk ve bu sürece bir katkı sunmak istiyoruz. Yarın başvurumu yapmak üzere Ankara'da olacağım."

İMAMOĞLU TEK ADAY MI?

Dursun Çiçek'in yarıştan kesin olarak geri çekilmesi durumunda cumhurbaşkanı adaylığı için imza toplayan tek isim Ekrem İmamoğlu olmuş oluyor.