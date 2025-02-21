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  4. Son dakika! Ekrem İmamoğlu artık resmen aday... CHP'deki ön seçim için başvurusunu yaptı: Yeni bir başlangıcın ilk adımı

Son dakika! Ekrem İmamoğlu artık resmen aday... CHP'deki ön seçim için başvurusunu yaptı: Yeni bir başlangıcın ilk adımı

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
21.02.2025 12:06
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adaylığı için yapacağı ön seçiminde resmen aday oldu. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu, "Bugün yeni bir başlangıcın ilk adımını atarak, mensubu olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı olmak için resmi müracaatımı yaptım. İnsanca yaşamayı hak eden, özgürlüğe, adalete, refaha ve birlik olmaya hasret milletimizle bir yolculuğa çıkıyoruz" dedi.

Son dakika! Ekrem İmamoğlu artık resmen aday... CHP'deki ön seçim için başvurusunu yaptı: Yeni bir başlangıcın ilk adımı

İmamoğlu'nun avukatı adaylık başvurusunu CHP Genel Merkezi'ne yaptı.

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İmamoğlu konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün yeni bir başlangıcın ilk adımını atarak, mensubu olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı olmak için resmi müracaatımı yaptım. İnsanca yaşamayı hak eden, özgürlüğe, adalete, refaha ve birlik olmaya hasret milletimizle bir yolculuğa çıkıyoruz.

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Devletimizi demokratik ve güçlü, milletimizi zengin ve huzurlu, vatandaşlarımızı eşit ve özgür kılma yolculuğuna çıkıyoruz.

Parlamenter demokrasi, güçler ayrılığı ve denge denetleme mekanizmalarını en kısa zamanda hayata geçireceğiz. Demokratik katılımı önceleyeceğiz. Milletimizin kaygılarını, endişelerini giderecek, hep birlikte umudu ve gelecek hayallerini ayağa kaldıracağız.

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Adaleti iktidarın değil mülkün temeli kılacak, devletin kurumlarını, bilimi, sanatı, sporu, medyayı partizanlıktan kurtaracak, rakiplerimizi düşman görmeyecek, siyasi rekabeti milletin huzurunda adil, medeni ve mertçe bir yarışa dönüştüreceğiz.

Ülkemize, birliğimize, dirliğimize ve güçlü Türkiye hedefine hep birlikte sahip çıkacağız.

Çok çalışacağız, çok kazanacağız, adil paylaşacağız. Milletçe bereketimizi artıracağız. İnanç ve umutla yürüyeceğimiz bu mücadelede asla yorulmayacağız ve asla vazgeçmeyeceğiz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve şehitlerimizin emaneti Cumhuriyetimiz’i ikinci yüzyılında bir yıldız misali parlatacağız. Milletimizin güçlü katılımı ve dualarıyla, Yolumuz açık olsun.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu CHP
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