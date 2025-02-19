Dursun Çiçek, Ekrem İmamoğlu'nun rakibi oldu! Ön seçim için adaylığını canlı yayında açıkladı

İlk genel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için parti içerisinde yapılacak olan ön seçim için imza toplama süreci devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katılmayacağını açıkladığı ön seçimde Ekrem İmamoğlu'na CHP'li eski milletvekili Dursun Çiçek rakip oldu.

İMAMOĞLU'NA RAKİP OLDU

CHP'nin 25 ve 26'ncı dönem İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, TV100 kanalında katıldığı canlı yayında CHP'de adaylık seçimine katılacağını duyurdu.

Aday adaylığını açıklayan Çiçek, "Bir ön seçim yapılıyorsa mutlaka en az 2-3 aday olması gerekir ki, üyelerin tercihlerini ortaya koyabilmesi lazım. Tek adaylı bir ön seçim hem demokratik olmaz hem de etik olmaz. Bir ön seçim tecrübesi yaşadık. Hep ön seçimi savunduk ve bu sürece bir katkı sunmak istiyoruz. Yarın başvurumu yapmak üzere Ankara'da olacağım." ifadelerini kullandı.

CHP'DEKİ ÖN SEÇİM TAKVİMİ

CHP'den yapılan açıklamaya göre, 11 Şubat'ta başlayan seçim takviminde 14 Şubat "Cumhurbaşkanı Adayı Örgüt Denetiminde Önseçim Yönergesi ve Seçim Takvimi" ilan edildi.

Dün (17 Şubat Pazartesi) CHP'de cumhurbaşkanı aday adaylığı başvuruları başladı.

Daha sonra örgüt denetiminde, ön seçimde görev yapacak seçim kurulları oluşturulacak. Bugün (18 Şubat Salı) itibarıyla ilçe başkanlıklarının kaç sandık kuracağı, her sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı ve sandıkların nereye konulacağına ilişkin tespit çalışmalarına başlandı.

Cumhurbaşkanı aday adaylığı başvuruları 21 Şubat Cuma saat 17.00'de sona erecek.

Bu tarihten sonra, adayların sıralamasının belirlenmesi, oy pusulalarının basımı ve itirazlar, oy kullanacak üye başvuruları gibi işlemler gerçekleştirilecek.

Takvime göre, 22 Şubat Cumartesi günü cumhurbaşkanı aday adayları ilan edilecek ve 23 Mart Pazar günü oy kullanılacak.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır