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CHP'de ortalık karıştı! İmamoğlu'nun açıklamalarından sonra Trabzonlu vatandaşın uyarısı tekrar gündem oldu: "Kılıçdaroğlu alır seni aşağıya"

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Melih Kadir Yılmaz

CHP'de ana gündem 30 Haziran'daki kurultay davası. CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Mutlak butlan' kararı çıkması durumunda partinin başına geçeceğini söylerken, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu bu duruma tepki gösterdi. İmamoğlu, "Hayal kırıklığına uğradım, içimi yaktı, kötü hissediyorum" derken, geçmişte çekilen bir video tekrar gündem oldu. Trabzonlu bir vatandaşın İmamoğlu'na, "Kılıçdaroğlu alır seni aşağıya" uyarısı yeniden dolaşıma girdi. İşte detaylar...

CHP'de ortalık adeta yangın yerine döndü. Parti içi rekabet son günlerde üst noktalara çıkarken, temaslar da sıklaştı. Gözler ise 30 Haziran'daki kurultay davasından çıkacak karara çevrildi.

İMAMOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Mahkemeden 'mutlak butlan' kararı çıkması durumunda eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu partinin başına geçeceğini söylerken, bu yöndeki açıklama tüm dengeleri değiştirdi. Bazı isimler Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Çoğunluk ise bu kararı eleştirerek tepki gösterdi.

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Duruma tepki gösterenlerden biri de hakkındaki yolsuzluk davası kapsamında tutuklanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan, Ekrem İmamoğlu oldu.

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"GİRDİĞİNİZ BU YOLDAN GERİ DÖNÜN"

Konuyla ilgili olarak İsmail Saymaz'a açıklamalarda bulunan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu için "Utançla hatırlanır, lanetlenirsiniz. Tenezzül etmeyin. Ailenize ve çocuklarınıza temiz bir isim bırakmak istiyorsanız girdiğiniz bu yoldan geri dönün. Girdiğiniz yolun sonunda iktidarın koltuk değneği olmaktan başka bir paye yok" dedi.

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"BÜYÜK BİR İHANETE UĞRAMA DUYGUSUYLA KARŞI KARŞIYAYIM"

Kendisini kötü hissettiğini de ifade eden İmamoğlu, "Çok içimi yaktı, tarifsiz şekilde kötü hissediyorum. Büyük bir ihanete uğrama duygusuyla karşı karşıyayım. Bunca insan hapisteyken ve yargılama değil, direkt cezalandırma oluyorken, aileler işkence altındayken, bu söze tahammül etmem mümkün değildir" ifadelerine yer verdi.

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"KILIÇDAROĞLU ALIR SENİ AŞAĞIYA" UYARISI YENİDEN GÜNDEM OLDU

Öte yandan sosyal medyada yıllar önce paylaşılan bir video tekrar gündem oldu. İmamoğlu Trabzonlu bir vatandaşla konuştuğu sırada vatandaş kendisini "Kılıçdaroğlu alır seni aşağıya. Muharrem İnce'yi almadı mı aşağıya? Bak nasıl aldı" diyerek uyarmıştı.

İmamoğlu'nun bugün yaptığı açıklamanın ardından bahsi geçen video yeniden dolaşıma girdi.

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Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu CHP dava kurultay
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