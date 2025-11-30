CHP'de seçim heyecanı sürüyor! Özgür Özel'in listesi kulislerde konuşulmaya başladı

CHP 39. Olağan Kurultayı, üçüncü gün çalışmalarına başladı. Ankara Spor Salonu'ndaki Kurultay, son gündem maddelerini uygulamak üzere saat 08.00'de yeniden toplandı.

Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığına yeniden seçildiği Kurultay'ın ilk iki gününde parti programı, tüzük ve Kurultay Yönetmeliği değişiklikleri yapıldı, çalışma ve hesap raporları ile Kurultay Sonuç Bildirgesi raporu kabul edildi. Kurultay'ın üçüncü gününde ise partinin kayıtlı 1385 delegesi, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) asıl ve yedek üyelerini seçecek.

Kurultay'da yapılan tüzük değişikliğine göre PM üye sayısı, 60'tan 80'e çıkarıldı. Buna göre delegeler, 80 kişilik PM listesini belirleyecek.

Kurultay salonu, PM adaylarının afişleriyle süslenirken salon dışında da adayların stantları yer aldı.

CHP Olağan Kurultayı, son gün seçimleriyle çalışmalarını tamamlayacak.

MYK'NIN TAMAMI ÖZEL'İN LİSTESİNDE OLACAK

Halk TV muhabiri Ali Yağız Baltacı da kurultayın yapıldığı Ankara Arena'dan gelişmeleri aktardı. Edinilen bilgiye göre, Özel, 23 kişiden oluşan mevcut MYK üyelerinin tamamını anahtar listesine alacak. PM ve YDK adaylık başvuruları için saat 08.30'a kadar belirlenen süre iki kere uzatıldı. Adaylık başvuruları saat 09.30'da sona erdi.

ÖZEL'İN ANAHTAR LİSTESİ DELİNİR Mİ?

Salonda dört bir taraf, PM’ye aday olan isimlerin afişleriyle dolduruldu. CHP’nin en yüksek karar organlarından biri olan Parti Meclisi’nde görev almak için pek çok isim yarışa girdi. Ancak kulislerde konuşulanlara göre, genel merkezin 'anahtar listesi' dışından yoğun bir başvuru yapılmamış durumda. Bu durum da Özgür Özel’in listesinin delinme ihtimalinin düşük olduğu yorumlarını güçlendiriyor.

O İSİMLER PM'YE DAHİL OLABİLİR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sabah saatlerinde anahtar listesini kesinleştirdiği ifade edilirken İki yıl önceki değişim kurultayında ön planda olan bazı isimlerin PM ve MYK’da varlıklarını sürdürmesi bekleniyor. Bunun yanında yeni isimler de listede yer alacak.

CHP Parti Meclisi’nin kapasitesi 60 üyeden 80 üyeye çıkarıldı. Gölge kabinedeki bazı isimlerin MYK dışına düşmesiyle birlikte PM’ye dahil olma ihtimalleri de güçlenmiş görünüyor. Genişleyen kontenjan nedeniyle dengelerin eskisine göre daha farklı şekillenmesi bekleniyor.

BAŞVURULAR AZ

Kongre sabahında başvuru sayısının düşük olduğuna dair kulis bilgileri dikkat çekiyor. Bu durum, delegelerin büyük ağırlıkla Özgür Özel’in anahtar listesine yöneleceği şeklinde yorumlanıyor. Yine de CHP kurultaylarında PM seçimlerinde zaman zaman sürprizlere rastlandığı biliniyor.

ÖZEL: BU MUHALEFETTEKİ SON KURULTAYIMIZ

Dün yaptığı konuşmada Özgür Özel, bu kurultayın 'muhalefetteki son kurultay' olacağını söyleyerek partililere mesaj verdi. Kasım 2023’teki değişim sürecinden sonraki iki yıllık yapılanmanın ardından CHP, bugünkü seçimlerle birlikte artık gözünü doğrudan genel seçimlere çevirmiş olacak. Kurultayın final gününde belirlenecek kadro, partiyi seçim sürecinde taşıyacak çekirdek ekip olarak görülüyor.