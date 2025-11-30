HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

CHP'de seçim heyecanı sürüyor! Özgür Özel'in listesi kulislerde konuşulmaya başladı

CHP'deki kurultay heyecanı son günde de devam ediyor. 1385 delege bugün Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) asıl ve yedek üyelerini seçecek. Özgür Özel'in anahtar listesini sabah kesinleştirdiği ifade edilirken listenin delinme ihtimali de kulislerde konuşuluyor. İşte kurultayın üçüncü gününden detaylar...

CHP'de seçim heyecanı sürüyor! Özgür Özel'in listesi kulislerde konuşulmaya başladı

CHP 39. Olağan Kurultayı, üçüncü gün çalışmalarına başladı. Ankara Spor Salonu'ndaki Kurultay, son gündem maddelerini uygulamak üzere saat 08.00'de yeniden toplandı.

CHP de seçim heyecanı sürüyor! Özgür Özel in listesi kulislerde konuşulmaya başladı 1

Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığına yeniden seçildiği Kurultay'ın ilk iki gününde parti programı, tüzük ve Kurultay Yönetmeliği değişiklikleri yapıldı, çalışma ve hesap raporları ile Kurultay Sonuç Bildirgesi raporu kabul edildi. Kurultay'ın üçüncü gününde ise partinin kayıtlı 1385 delegesi, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) asıl ve yedek üyelerini seçecek.

CHP de seçim heyecanı sürüyor! Özgür Özel in listesi kulislerde konuşulmaya başladı 2

Kurultay'da yapılan tüzük değişikliğine göre PM üye sayısı, 60'tan 80'e çıkarıldı. Buna göre delegeler, 80 kişilik PM listesini belirleyecek.

Kurultay salonu, PM adaylarının afişleriyle süslenirken salon dışında da adayların stantları yer aldı.

CHP Olağan Kurultayı, son gün seçimleriyle çalışmalarını tamamlayacak.

CHP de seçim heyecanı sürüyor! Özgür Özel in listesi kulislerde konuşulmaya başladı 3

MYK'NIN TAMAMI ÖZEL'İN LİSTESİNDE OLACAK

Halk TV muhabiri Ali Yağız Baltacı da kurultayın yapıldığı Ankara Arena'dan gelişmeleri aktardı. Edinilen bilgiye göre, Özel, 23 kişiden oluşan mevcut MYK üyelerinin tamamını anahtar listesine alacak. PM ve YDK adaylık başvuruları için saat 08.30'a kadar belirlenen süre iki kere uzatıldı. Adaylık başvuruları saat 09.30'da sona erdi.

CHP de seçim heyecanı sürüyor! Özgür Özel in listesi kulislerde konuşulmaya başladı 4

ÖZEL'İN ANAHTAR LİSTESİ DELİNİR Mİ?

Salonda dört bir taraf, PM’ye aday olan isimlerin afişleriyle dolduruldu. CHP’nin en yüksek karar organlarından biri olan Parti Meclisi’nde görev almak için pek çok isim yarışa girdi. Ancak kulislerde konuşulanlara göre, genel merkezin 'anahtar listesi' dışından yoğun bir başvuru yapılmamış durumda. Bu durum da Özgür Özel’in listesinin delinme ihtimalinin düşük olduğu yorumlarını güçlendiriyor.

CHP de seçim heyecanı sürüyor! Özgür Özel in listesi kulislerde konuşulmaya başladı 5

O İSİMLER PM'YE DAHİL OLABİLİR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sabah saatlerinde anahtar listesini kesinleştirdiği ifade edilirken İki yıl önceki değişim kurultayında ön planda olan bazı isimlerin PM ve MYK’da varlıklarını sürdürmesi bekleniyor. Bunun yanında yeni isimler de listede yer alacak.

CHP Parti Meclisi’nin kapasitesi 60 üyeden 80 üyeye çıkarıldı. Gölge kabinedeki bazı isimlerin MYK dışına düşmesiyle birlikte PM’ye dahil olma ihtimalleri de güçlenmiş görünüyor. Genişleyen kontenjan nedeniyle dengelerin eskisine göre daha farklı şekillenmesi bekleniyor.

CHP de seçim heyecanı sürüyor! Özgür Özel in listesi kulislerde konuşulmaya başladı 6

BAŞVURULAR AZ

Kongre sabahında başvuru sayısının düşük olduğuna dair kulis bilgileri dikkat çekiyor. Bu durum, delegelerin büyük ağırlıkla Özgür Özel’in anahtar listesine yöneleceği şeklinde yorumlanıyor. Yine de CHP kurultaylarında PM seçimlerinde zaman zaman sürprizlere rastlandığı biliniyor.

CHP de seçim heyecanı sürüyor! Özgür Özel in listesi kulislerde konuşulmaya başladı 7

ÖZEL: BU MUHALEFETTEKİ SON KURULTAYIMIZ

Dün yaptığı konuşmada Özgür Özel, bu kurultayın 'muhalefetteki son kurultay' olacağını söyleyerek partililere mesaj verdi. Kasım 2023’teki değişim sürecinden sonraki iki yıllık yapılanmanın ardından CHP, bugünkü seçimlerle birlikte artık gözünü doğrudan genel seçimlere çevirmiş olacak. Kurultayın final gününde belirlenecek kadro, partiyi seçim sürecinde taşıyacak çekirdek ekip olarak görülüyor.

CHP de seçim heyecanı sürüyor! Özgür Özel in listesi kulislerde konuşulmaya başladı 8

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meteoroloji'den vatandaşlara kar ve sağanak uyarısı! İstanbul'un yanı başına geldiMeteoroloji'den vatandaşlara kar ve sağanak uyarısı! İstanbul'un yanı başına geldi
Otomobil baraja uçtu! Zamana karşı yarış başladıOtomobil baraja uçtu! Zamana karşı yarış başladı

Anahtar Kelimeler:
seçim Özgür Özel CHP kurultay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.