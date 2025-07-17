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CHP'de süreç başlıyor! 5 Kasım'a kadar sürecek: Dikkat çeken 'erken seçim' detayı

CHP'de ilçe ve il kongreleri takvimi sürecinin ağustosta ilçe delegesi seçimiyle başlayacağı bildirildi. Bu kapsamda ilçe kongresi delege seçimleri 13 Ağustos'ta başlayacak. CHP'den yapılan açıklamada, "Erken seçim sandığını getirmek için yürüyen mücadelenin devam edeceği ve olası erken seçim kararı kapsamında ara verileceği kararlaştırılan kongreler sürecinde; 13 Ağustos 2025 tarihi, ilçe kongresi delege seçimlerinin başlangıç tarihidir" ifadelerine yer verildi.

CHP'de süreç başlıyor! 5 Kasım'a kadar sürecek: Dikkat çeken 'erken seçim' detayı
Begüm Özkaynak

CHP'den yapılan açıklamaya göre, 14 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısında partinin olağan işleyişi gereğince ilçe kongresi delege seçimleri ile ilçe ve il kongreleri takvimi süreci başladı.

Bu kapsamda ilçe kongresi delege seçimleri 13 Ağustos'ta başlayacak.

Açıklamada, ilçe kongrelerinin 13 Eylül'de, il kongrelerinin ise 5 Ekim'de başlayacağı, sürecin 5 Kasım'da tamamlanacağı ifade edildi.

CHP de süreç başlıyor! 5 Kasım a kadar sürecek: Dikkat çeken erken seçim detayı 1

"OLASI ERKEN SEÇİM KARARI KAPSAMINDA ARA VERİLECEĞİ KARARLAŞTIRILAN KONGRELER SÜRECİ"

Söz konusu sürece ‘olası erken seçimle’ birlikte ara verileceği de bildirilirken, yapılan açıklama şu şekilde;

“Cumhuriyet Halk Partisi, iktidarın sistemli biçimde yok ettiği demokrasiyi, hukuk düzenini ve ekonomik refahı ayakta tutmak için mücadelesini sürdürmektedir.

Her geçen gün büyüyen adalet arayışı; sokakta, mecliste, mahkeme salonlarında ve yurttaşlarımızla tüm alanlarda kurulan temasla eyleme dönüşmekte, büyük bir toplumsal uyanışı ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına yönelik güçlü bir umut dalgasını beraberinde getirmektedir. Bu mücadele hattı her geçen gün güçlenirken, partimizin kurumsal yapısı da olağan işleyişini aksatmadan sürdürmekte; Türkiye’nin geleceğini kuracak güçlü bir siyasal ve örgütsel zemini hazırlamaktadır.

CHP de süreç başlıyor! 5 Kasım a kadar sürecek: Dikkat çeken erken seçim detayı 2

Bu doğrultuda, ülkemizin yarınlarına ışık tutacak parti programı güncelleme çalışmaları; Merkez Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi ve partimizin tüm kurullarıyla eşgüdümlü olarak yürütülmektir. Seçim ve sandık güvenliğine ilişkin hazırlıklar planlı biçimde başlamış; partimiz, tüm seçim çevrelerinde halkın oyunu korumaya hazır hale gelmiştir. Yaz dönemi boyunca milletvekillerimizden oluşan heyetler de saha çalışmalarını artırarak, krizden çıkışa dair çözüm önerilerimizi yurttaşlarla paylaşmayı sürdürecektir.

Bununla birlikte; 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısında partimizin olağan işleyişi gereğince, ilçe kongresi delege seçimleri ile ilçe ve il kongreleri takvimi süreci başlamış bulunmaktadır. Erken seçim sandığını getirmek için yürüyen mücadelenin devam edeceği ve olası erken seçim kararı kapsamında ara verileceği kararlaştırılan kongreler sürecinde; 13 Ağustos 2025 tarihi, ilçe kongresi delege seçimlerinin başlangıç tarihidir. İlçe kongreleri 13 Eylül 2025 tarihinde başlayacak, il kongreleri ise 5 Ekim 2025 tarihinde başlayarak, 5 Kasım 2025 tarihinde tamamlanacaktır.

Cumhuriyet Halk Partisi, tüm örgütü ve kurullarıyla birlikte Türkiye’yi hukuk devleti, demokrasi ve sosyal adalet temelli yarınlara taşıma kararlılığında çalışmalarına devam etmektedir.”

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Anahtar Kelimeler:
CHP erken seçim açıklama
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