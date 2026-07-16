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CHP'den 8 ilde yeni hamle: İl başkanları görevden alındı

CHP’de “mutlak butlan” kararının ardından başlayan değişim trafiği hız kesmiyor. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK, 8 il başkanını yönetimleri ve disiplin kurullarıyla birlikte görevden aldı. Konya ve Tokat il başkanları için ise kesin ihraç talebiyle disiplin süreci başlatıldı.

CHP'den 8 ilde yeni hamle: İl başkanları görevden alındı
Mehmet Hazar Gönüllü

CHP’de taşları yerinden oynatan “mutlak butlan” kararının ardından parti teşkilatlarındaki hareketlilik sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, art arda gelen görevden alma ve atama kararlarına bir yenisini daha ekledi.

Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Genel Merkezi’nde toplanan Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) ardından kameraların karşısına geçen Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 8 il örgütünü kapsayan yeni kararları açıkladı.

CHP den 8 ilde yeni hamle: İl başkanları görevden alındı 1

8 İLDE YÖNETİMLER GÖREVDEN ALINDI

MYK kararıyla Edirne, Isparta, Kastamonu, Konya, Tokat, Zonguldak, Yalova ve Rize il başkanları görevden alındı.

Kararın yalnızca il başkanlarıyla sınırlı kalmadığı, söz konusu illerde yönetimler ve disiplin kurullarının da görevlerine son verildiği belirtildi. Böylece Kılıçdaroğlu yönetiminin parti teşkilatlarında başlattığı kapsamlı değişim dalgasına 8 il daha eklenmiş oldu.

CHP den 8 ilde yeni hamle: İl başkanları görevden alındı 2

KONYA VE TOKAT İL BAŞKANLARI DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Görevden alma kararlarının yanında iki il başkanı hakkında disiplin süreci de başlatıldı.

Müslim Sarı, Konya ve Tokat il başkanlarının tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini duyurdu.

Parti yönetimi ayrıca daha önce görevden alınarak boşalan 7 il başkanlığına yeni atamalar gerçekleştirildiğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
CHP mutlak butlan
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